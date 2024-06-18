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19 июня, 2024
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В Google Chrome для Android появилась функция озвучивания текста

Google Chrome Android

В браузере Google Chrome для устройств на базе Android появилась функция под названием «Прослушать эту страницу». Новая функция доступна на многих веб-страницах с большим количеством текста, например, статей. Чтобы воспользоваться ею, нужно нажать на три точки, расположенные в верхнем правом углу браузера, и в выпадающем меню выбрать опцию «Прослушать эту страницу».

После активации опции в нижней части страницы появится мини-плеер с индикатором прогресса, кнопками воспроизведения/паузы и выключения, а также названием страницы. Воспроизведение продолжится даже с выключенном экраном.

Поддерживается 10-секундная перемотка вперед/назад, а также изменение скорости воспроизведения в диапазоне от 0,5x до 4x. В дополнительном меню можно активировать опции выделения текста и автоматической прокрутки страницы, а также выбрать другой голос.

Новая функция распространяется постепенно, но ее можно активировать вручную через панель экспериментальных функций: chrome://flags/#read-aloud. Вполне возможно, в ближайшем будущем функция станет доступна и в настольной версии.

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