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14 марта, 2024
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Услуга «Dinlət» от Nar стала бесплатной!

Dinlət

Nar, предлагающий доступные цены, предоставляет своим абонентам, впервые активировавшим услугу «Dinlət», месяц бесплатного пользования. После активации услуги абоненты могут выбрать понравившееся музыкальное произведение, перейдя на платформу dinlet.az.

Услуга «Dinlət» позволяет абонентам установить музыкальные произведения, различные мелодии, забавные реплики, которые заменят стандартный гудок во время входящего звонка на номер Nar.

«Dinlət», позволяющая абонентам проявить свой стиль, была самой популярной услугой. Обновленный сервис «Dinlət» теперь предлагает более широкий ассортимент и новые функции.

Чтобы воспользоваться услугой бесплатно, наберите код *606*1#YES. По истечении месяца бесплатного пользования услуга автоматически деактивируется. Более подробную информацию можете получить на странице nar.az/senin-ucun/dinlet/.

 

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