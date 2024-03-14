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14 марта, 2024
ДомойAI / MLВ Европарламенте принят первый в мире закон о регулировании ИИ

В Европарламенте принят первый в мире закон о регулировании ИИ

закон

Депутаты Европарламента большинством голосов утвердили «Закон об искусственном интеллекте», согласованный странами-членами ЕС в декабре 2023 года. Он сделает незаконными некоторые сценарии применения технологий. Закон классифицирует все основанные на ИИ системы и инструменты на категории — с низким риском, высоким и неприемлемым. Первые никак не будут регулировать. Вторые, в число которых входят беспилотные автомобили, медицинские приборы с применением ИИ и другие, должны будут соответствовать «определенным требованиям». Использование разработок с неприемлемым риском запретят.

  • Системы ИИ должны будут соответствовать определенным требованием прозрачности;
  • Все обработанные с помощью ИИ изображения, аудио- или видеозаписи должны будут иметь соответствующую маркировку;
  • Под запрет попадут использование систем распознавания лиц и «биометрической идентификации» в общественных местах, а также систем распознавания эмоций в учебных заведениях и на работе;
  • Закон ограничивает использование ИИ для обработки резюме;
  • Правоохранительные органы не смогут использовать ИИ для прогнозирования преступлений;
  • Компании, которые используют ИИ, должны будут оценивать потенциальные риски с точки зрения «здоровья, безопасности, фундаментальных прав, окружающей среды, демократии и верховенства закона».

Юридический текст документа еще ожидает окончательного утверждения, возможно, это будет 10 или 11 апреля, а в силу он вступит через 20 дней после официальной публикации — ориентировочно в мае или июне 2024 года.

Положения закона будут вступать в силу поэтапно: в первые 6 месяцев входящие в ЕС страны заблокируют работу запрещенных систем ИИ, 12 месяцев даются на обеспечение соблюдения норм в отношении «систем ИИ общего назначения», таких как чат-боты, и до 36 месяцев для систем с высоким риском.

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