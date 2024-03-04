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5 марта, 2024
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Apple представит на этой неделе ряд новых продуктов

Apple

Компания Apple планирует на этой неделе представить новые продукты, об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On. Apple не будет проводить традиционное мероприятие для презентации устройств, они будут представлены через публикацию пресс-релиза на сайте компании.

С марта по апрель ожидаются следующие модели:

  • Две новые модели iPad Pro на базе M3, с OLED-дисплеями, более тонким корпусом, новой передней камерой, переработанным выступом задней камеры, другими улучшениями дизайна и, возможно, беспроводной зарядкой MagSafe;
  • Две новые модели iPad Air с чипом M2, включая 12,9-дюймовую;
  • Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro с более крупным трекпадом и элементами корпуса из алюминия;
  • Не менее одной версии стилуса Apple Pencil;
  • Новые 13-дюймовые и 15-дюймовые модели MacBook Air с чипом M3, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3;
  • Возможны новые цветовые варианты iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также новые расцветки чехлов для iPhone и ремешков Apple Watch.

Менее вероятные устройства в марте и апреле — колонка HomePod со встроенным дисплеем и новая версия приставки Apple TV.

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