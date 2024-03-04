Apple представит на этой неделе ряд новых продуктов

Компания Apple планирует на этой неделе представить новые продукты, об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On. Apple не будет проводить традиционное мероприятие для презентации устройств, они будут представлены через публикацию пресс-релиза на сайте компании.

С марта по апрель ожидаются следующие модели:

Две новые модели iPad Pro на базе M3, с OLED-дисплеями, более тонким корпусом, новой передней камерой, переработанным выступом задней камеры, другими улучшениями дизайна и, возможно, беспроводной зарядкой MagSafe;

Две новые модели iPad Air с чипом M2, включая 12,9-дюймовую;

Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro с более крупным трекпадом и элементами корпуса из алюминия;

Не менее одной версии стилуса Apple Pencil;

Новые 13-дюймовые и 15-дюймовые модели MacBook Air с чипом M3, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3;

Возможны новые цветовые варианты iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также новые расцветки чехлов для iPhone и ремешков Apple Watch.

Менее вероятные устройства в марте и апреле — колонка HomePod со встроенным дисплеем и новая версия приставки Apple TV.