«SİMA İmza» интегрирована с электронным кошельком «Portmanat»

Созданная ООО «AzInTelecom» при Министерстве цифрового развития и транспорта цифровая подпись нового поколения «SİMA İmza» продолжает расширять круг партнеров. Следующим учреждением, которое оцифровало свои услуги через «SİMA İmza», стал электронный кошелек «Portmanat».

Пользователи могут подтвердить свою личность через «SİMA İmza» на сайте и в мобильном приложении электронного кошелька «Portmanat». Таким образом, пользователи, зарегистрированные на сайте и в приложении, могут войти в раздел «Лимиты и возможности» и мгновенно выполнить процесс увеличения лимита помощью «SİMA İmza».

Стоит отметить, что до сих пор клиентам приходилось отправлять заявку на увеличение лимита и ждать не менее 1 рабочего дня. Если вы выполните процесс неправильно, время утверждения будет больше, что приведет к увеличению времени процесса аутентификации. Благодаря «SİMA İmza» клиенты могут подтвердить свою личность менее чем за 1 минуту.

С «SİMA İmza» граждане больше не зависят от сервисных центров, снижается нагрузка и затраты поставщиков услуг. Граждане Азербайджана, индивидуальные предприниматели и иностранцы, проживающие в Азербайджане на законных основаниях, могут пользоваться электронными услугами находясь на одном месте.

Кроме того, возможность интеграции «SİMA İmza» в любую систему, а также автоматизация дают пользователям возможность подписывать документы быстро и в любом количестве. «SİMA İmza», повышающая доступность цифровых услуг, ускорит бизнес-процессы в нашей стране.

«SİMA İmza», которую можно получить путем скачивания мобильного приложения, для граждан совершенно бесплатна. Более подробную информацию о цифровой подписи нового поколения «SİMA İmza» вы можете получить на сайте www.sima.az и обратившись в колл-центр «157».