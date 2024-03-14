Google представил ИИ-модель, которая способна проходить видеоигры как человек

Специалисты Google DeepMind представили ИИ-модель SIMA, которая поможет геймерам проходить игры в кооперативном режиме. Об этом сообщается на сайте компании. Название SIMA (Scalable, Instructable, Multiworld Agent) расшифровывается как «масштабируемый, обучаемый, мультимировой агент». Пока что ИИ-модель находится на стадии исследования.

В отличие от традиционных моделей, которые часто специализируются на одной игре и стремятся только к победе, SIMA рассматривается как «партнер и компаньон для игрока». Задача модели — обучиться играть в разнообразные 3D-игры и действовать в соответствии с устными инструкциями, а также принимать решения, аналогичные решениям человека.

При обучении и тестировании SIMA лаборатория DeepMind сотрудничала с восемью разработчиками игр, включая Hello Games, Embracer, Tuxedo Labs, Coffee Stain. Исследователи выбрали игры с открытым миром и спонтанным игровым процессом, такие как No Man’s Sky, Teardown, Valheim и Goat Simulator 3, чтобы помочь SIMA развивать общие игровые навыки, включая способность к самостоятельному принятию решений в нестандартных ситуациях. Разработчики утверждают, что SIMA не нуждается в специальном API для запуска игр или доступе к исходному коду.

Процесс обучения модели начинался с создания новой среды при помощи движка Unity, в которой пары игроков давали языковые инструкции, а затем играли в игру, чтобы показать, как их действия влияют на игровой процесс. На базе этой информации SIMA обучался предсказывать дальнейшие действия участников игры.

В настоящее время ИИ-модель обладает примерно 600 базовыми игровыми навыками, например, движение по лестнице и использование карты виртуального мира. Исследователи надеются, что с развитием модели она сможет выполнять более сложные функции и станет идеальным игровым партнером для любителей видеоигр. Один из руководителей проекта Тим Харли (Tim Harley) отметил, что нейросеть не поможет игроку побеждать, ИИ-модель сможет лишь выполнять те задачи, которые ее просят сделать.