С 15 по 16 мая 2024 года в Баку пройдет конгресс GSMA M360 Eurasia 2024

Ассоциация GSMA с 15 по 16 мая во второй раз проведет в Баку конгресс M360 Eurasia. Мероприятие станет первым этапом серии M360 GSMA в 2024 году. Следующие этапы включают проведение подобных мероприятий в Мехико, Сеуле и Дохе.

GSMA M360 Eurasia 2024 в Баку пройдет в партнерстве с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. Принимающим спонсором конгресса выступает компания Azercell. Желающие принять участие могут зарегистрироваться для получения цифрового пропуска на мероприятие по этой ссылке.

GSMA M360 Eurasia 2024 представляет собой серию глобальных мероприятий, которые объединяют региональную мобильную экосистему для обнаружения, разработки и внедрения инноваций, лежащих в основе деловой среды и социальных изменений. M360 приглашает руководителей высшего звена в телекоммуникационной и смежных отраслях для совместного обучения ключевых тем, влияющих на мобильную отрасль как в локальном, так и в глобальном масштабе, а также для общения с коллегами.

На мероприятии соберутся известные глобальные и региональные эксперты, чтобы обсудить ключевые тенденции, включая сети следующего поколения, цифровизацию, искусственный интеллект и растущую важность цифровой интеграции. Лидеры отрасли обсудят такие темы, как мобильные технологии в сочетании с искусственным интеллектом, облачные технологии и другие цифровые инновации, которые продолжают оставаться мощным катализатором роста. В число делегатов входят представители мировых операторов мобильной связи, производителей устройств, государственных министерств в Азербайджане и за его пределами, поставщики технологий и т.д.

Более подробную информацию о GSMA M360 Eurasia 2024, программе и спикерах мероприятия вы можете получить по этой ссылке: https://www.mobile360series.com/eurasia/. Получить информацию по проходившем в Баку GSMA M360 Eurasia 2023 вы можете по этой ссылке.