В партнерстве с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и при генеральном спонсорстве Azercell в Баку прошло международное мероприятие, объединившее мировых специалистов в сфере телекоммуникаций

С 16 по 17 мая в столице нашей страны прошло первое мероприятие в серии M360 в 2023 году, организацией которого занималась Ассоциация GSMA. GSMA M360 Eurasia, объединившее лидеров органов государственного управления и регулирования, представителей международной отрасли мобильных и информационно-коммуникационных технологий, а также других секторов экономики, переживающих процесс цифровой трансформации, чтобы вместе задать направление дальнейшему росту цифровой экономики. Tакое название наиболее точно и всесторонне отражает более широкий круг обсуждаемых тем при участии спикеров и гостей со всего мира. Форум ежегодно представляет насыщенную программу с интересными докладами от ведущих профессионалов отрасли, разборы практик и живое обсуждение с участием руководителей регионального и международного уровня.

В открытии конференции приняли участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев, президент ООО «Azercell Telekom» Зарина Зейналова, генеральный директор GSMA Матс Гранрид, заместитель генерального секретаря Международного союза электросвязи (ITU) Томас Ламанаускас, президент группы операторского бизнеса Huawei на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Ан Цзянь и другие высокопоставленные лица.

В своей приветственной речи к гостям форума министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев предоставил информацию о важных проектах, реализуемых в сфере цифровой трансформации в Азербайджане, а также рассказал о различных факторах, обеспечивающих успешное течение этих проектов. В своем выступлении господин министр также подчеркнул, что Азербайджан продолжает двигаться по пути цифровой трансформации и именно поэтому опыт мировых и региональных лидеров в области мобильных технологий особенно ценен для нашей страны. «Сокращение цифрового разрыва является нашей основной задачей на пути прогресса в построении цифровой экономики будущего. Мы продолжаем путь цифровой трансформации в Азербайджане и с нетерпением ждем возможности услышать, как лидеры в области мобильных и информационных технологий относятся к последним тенденциям в этой области», — подчеркнул в обращении к участникам мероприятия Р.Набиев.

Отчет GSMA

В преддверии конференции Ассоциация GSMA опубликовала последний отчет «Преодоление цифрового разрыва в Центральной Азии и на Южном Кавказе», в котором подтверждается, что мобильные технологии имеют основополагающее значение для расширения возможностей подключения в регионе. Особенно это актуально на фоне того, что более 40% населения проживает в сельской местности, где мобильная связь является основной и порой единственной формой доступа в интернет. «С момента совершения первого звонка по мобильному телефону, 50 лет назад, наша отрасль развивалась, адаптировалась и совершенствовала мир вокруг нас. Сегодня услугами мобильных сетей пользуется 5,4 млрд. уникальных пользователей. Вступая в эру интеллектуальных подключений, кажется, что все возможно, поэтому именно сейчас очень важно сосредоточиться на сокращении цифрового разрыва. Вместе мы должны продолжать работать над созданием прочной основы для следующего поколения интеллектуальной связи и гарантировать, что никто не останется без внимания в нашей глобальной цифровой экономике», — отметил в своем докладе генеральный директор GSMA Матс Гранрид.

В новом отчете Ассоциации GSMA, в котором оценивается ситуация с подключением к сети в восьми странах Центральной Азии и Южного Кавказа, включая Азербайджан, описывается цифровая пропасть и освещаются текущие инициативы в регионе, направленные на ее преодоление, а также приводятся рекомендуемые действия для заинтересованных сторон, направленные на ускорение прогресса. Среди основных выводов отчета следует также выделить тот факт, что, хотя в настоящее время мобильным интернетом в этих странах пользуется 45 млн. человек, цифровое неравенство сохраняется, и почти 50 млн. человек рискуют упустить преимущества мобильного интернета. Внедрение услуг мобильного интернета не поспевает за расширением покрытия сети, что приводит к значительному разрыву. По состоянию на 2022 год разрыв в региональном использовании был самым большим в Грузии (52%) и Туркменистане (50%), а самым низким в Азербайджане (31%). Следует отметить хорошие позиции нашей страны в этом рейтинге, особенно на фоне того, что средний мировой показатель находится на уровне 41%. Безусловно, основная роль в этом достижении лежит на плечах локальных операторов мобильной связи.

Хотя 4G в настоящее время является доминирующей технологией в Азербайджане (59%) и Казахстане (62%), на сети 3G по-прежнему приходится более 40% от общего числа подключений в регионе по сравнению со средним мировым показателем в 17%. В среднесрочной перспективе операторы в регионе должны увеличить пропускную способность 4G в городских районах и охват 4G в недостаточно обслуживаемых районах. В то время как покрытие 4G достигло 83% населения Центральной Азии, расширение покрытия до последней границы может быть дорогостоящим и сложным. Это приводит к тому, что операторы все чаще обращаются к альтернативным технологиям, таким как спутниковая транзитная связь и инновационное партнерство в качестве средства преодоления цифрового разрыва. Для преодоления цифрового разрыва в регионе потребуются существенные совместные действия. С этой целью правительствам следует принять меры, которые могут привлечь инвестиции к развертыванию сетевой инфраструктуры в недостаточно обслуживаемых районах, создать инновационные цифровые услуги для стимулирования спроса и устранить различные не инфраструктурные барьеры на пути внедрения мобильного интернета.

Доклад президента ООО «Azercell Telecom» Зарины Зейналовой

В рамках своего выступления на M360 Eurasia президент ООО «Azercell Telecom» Зарина Зейналова рассказала о жизненно важной роли операторов мобильной связи в обеспечении цифровой устойчивости, отметив приверженность компании цели продвижения инноваций и прогресса в телекоммуникационной отрасли. «Мир, в котором мы живем, все больше зависит от цифровых технологий: от простых смартфонов и ноутбуков, автомобилей и домов до приложений и сложных межгосударственных систем — эти технологии создают сложную и постоянно развивающуюся экосистему. Наряду с бесчисленными преимуществами и возможностями цифровой мир также сопряжен со значительными рисками, включая киберугрозы, проблемы с конфиденциальностью данных и возможным повреждением критически важной инфраструктуры. Будучи крупнейшим провайдером мобильной связи и коммуникационных услуг в стране, мы являемся одним из ключевых игроков сложной цифровой экосистемы. Находясь на передовых рубежах происходящих событий, мы имеем уникальное представление о перспективных преимуществах и множественных вызовах, сопряженных с динамично меняющимся технологическим ландшафтом. Мы осознаем, что как крупнейший оператор мобильной связи, обеспечивающий подключением более 5 млн. абонентов и около 30 тыс. предприятий по всей стране, мы должны вести свою деятельность устойчивым, эффективным и безопасным образом. Чтобы гарантировать достижение нашей амбициозной цели, мы сосредоточились на инвестировании наших усилий и ресурсов в трех основных направлениях: надежную систему и инфраструктуру, оптимизацию процессов и, самое главное, в нужных людей на нужных ролях в нужное время», — отметила в своем выступлении З. Зейналова.

Также президент Azercell познакомила гостей форума с примерами деятельности компании, служащими ярким подтверждением следования намеченной цели. Так, в августе прошлого года оператор запустил масштабный проект по расширению и модернизации собственной сети с целью увеличения пропускной способности и покрытия 4G по всей стране. В рамках этого проекта уже было модернизировано 55% из запланированных 1600 станций, что привело к увеличению сетевого трафика на 40% из-за более высокой скорости передачи данных. Кроме того, в ближайшие 7 месяцев Azercell планирует установить дополнительно 150 новых станций по всему Азербайджану.

«Конечно, одной из самых важных для нас повесток дня является покрытие мобильной сетью освобожденных территорий в Карабахе. В соответствии со стратегией социально-экономического развития страны на 2022-2026 годы, утвержденной Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым, мы продолжаем внедрение в Карабахе передовых цифровых технологий. Мы верим, что эти технологии будут способствовать созданию на этих территориях современной социальной и деловой инфраструктуры, а также активизации строительно-реставрационных работ. На освобожденных территориях уже было установлено более 100 новых станций 4G. Планируется довести их количество до 190», — подчеркнула З.Зейналова.

Не менее важными при обновлении и модернизации сети и IТ-инфраструктуры для оператора являются вопросы обеспечения ее безопасности, надежности и устойчивости перед лицом киберугроз и возможных сбоев. Текущие меры, которые принимает Azercell, включают круглосуточное обеспечение безопасности, регулярные тесты на проникновение, а также оценку существующих систем мировыми экспертами. В дополнение к этому компания инвестирует в новые системы безопасности, стараясь реагировать на растущее число кибератак, и, конечно же, отдает приоритет повышению квалификации сотрудников. Все более важную роль признает оператор и в областях, выходящих за рамки своей основной деятельности, в частности, в разработке и развертывании цифровых услуг и приложений. Например, финтех-решение, которое Azercell представил летом прошлого года, является хорошим примером того, как компания следует этой глобальной тенденции. Развивая это новое направление бизнеса, компания уделяет большое внимание обеспечению безопасности и отказоустойчивости систем, а также надлежащей защите конфиденциальных данных абонентов.

«Все эти усилия были бы напрасны, если бы мы не инвестировали в самое ценное, что у нас есть, — в наших людей! По оценкам Всемирного экономического форума, к 2025 году во всем мире будет сокращено 85 млн. рабочих мест в результате продолжающейся цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта. По той же оценке предполагается, что будет создано дополнительно 97 млн. рабочих мест. Аналитики из Goldman Sachs и вовсе предсказывают, что искусственный интеллект может негативно повлиять примерно на 300 млн. рабочих мест в ближайшие годы. Поэтому очень важно подготовить сотрудников к этому переходу путем постоянного повышения их квалификации. Мы также считаем, что для того, чтобы оставаться актуальными в этом быстро меняющемся и непредсказуемом мире, необходимо быть гибкими, помогая нашим людям по-новому взглянуть на бизнес и повседневные операции, направляя их на разработку радикальных инноваций непосредственно внутри компании. Такой подход должен начинаться лично с меня и управленческой команды компании. В сотрудничестве с IE Business School (Испания) нами была разработана программа, которая поможет вооружить топ-менеджеров Azercell знаниями и компетенциями, необходимыми для того, чтобы привести организацию в устойчивое цифровое будущее. Я надеюсь, что эта конференция станет эффективной площадкой для обсуждения, согласования и формирования действий по созданию такого будущего!», — отметила в заключение своего доклада З.Зейналова.

Один из основных векторов — обеспечение кибербезопасности

На второй день конференции состоялась панельная дискуссия, в рамках которой обсуждались последние тенденции и инновации в области телекоммуникационной кибербезопасности. Открытая дискуссия была направлена на согласование стратегических приоритетов для региона, углубление взаимодействия и управления совместными усилиями в отрасли для продвижения коллективных действий по обеспечению киберстабильности. Участники панельной дискуссии обсудили различные темы, в том числе сотрудничество между сетевыми операторами и их партнерами, поставщиками и клиентами в вопросах обеспечения кибербезопасности телекоммуникаций, а также то, как регулирующие органы могут участвовать в этих процессах.

В панельной дискуссии приняли участие директор Центра реагирования на компьютерные инциденты (CERT) Турал Мамедов, директор по развитию бизнеса и стратегических проектов и предприятий компании «e& Enterprise» Мохаммад Халед, исполнительный директор по безопасности компании Huawei в Ближнем Востоке и Центральной Азии Алоизиус Ченг, председатель правления Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (AОКА) Эльвин Баладжанов, а также старший исполнительный директор по вопросам кибербезопасности в центре CERT (Оман) Хайтам Хилал Аль Хаджри. Участники обсудили сотрудничество между сетевыми операторами, их партнерами, поставщиками и клиентами в области кибербезопасности.

«Азербайджан придерживается самых высоких стандартов в области кибербезопасности. Мы также поддерживаем усилия международного сообщества в борьбе с киберпреступностью и хотим сотрудничать с нашими глобальными партнерами в совместных проектах по защите телекоммуникационных сетей, поскольку это имеет решающее значение для использования всех возможностей цифровой экономики», — сказал Т.Мамедов. Эльвин Баладжанов, в свою очередь отметил, что защита критической информационной инфраструктуры является приоритетной задачей правительства Азербайджана. «Крайне важно, чтобы поставщики телекоммуникационных услуг внедряли соответствующие меры безопасности, протоколы и технологии для снижения рисков и защиты критически важной информационной инфраструктуры», — подчеркнул Э.Баладжанов.

… и развитие финтехов

Финансовые технологии или просто финтех — довольно популярный термин в последнее время. За прошедшие годы индустрия финансовых технологий претерпела значительные изменения, ведущие к трансформации компаний в сторону клиентоориентированного бизнеса. Компании, предоставляющие финансовые услуги, и технологические компании идут по пути друг друга и продвигаются вперед вместе, предлагая прорывные и инновационные предложения в постоянно меняющемся бизнес-ландшафте. Рост финтеха стал в значительной степени технологической реакцией на недостатки традиционной отрасли финансовых услуг, которая испытывает сильное давление в последнее время по причине кризисов и пандемии. Именно эти факторы послужили причиной того, что финансовые учреждения ищут точки для сотрудничества с технологическими компаниями и наоборот, играя на руку конечным пользователям, расширяют разнообразие и увеличивают доступность финансовых услуг. Лишь по приблизительным подсчетам оптимистичных исследователей, рынок финтеха за последние 3 года вырос примерно в два раза, а его объем скоро приблизится к 1 трлн. долларов Наша страна также, в свою очередь, старается не отставать от глобального тренда.

На конференции M360 Eurasia были рассмотрены ключевые движущие силы и представлены убедительные выводы из тематических исследований, лежащих в основе стратегии роста финансовых технологий. Спикеры, в число которых вошли представители Центрального Банка Азербайджана, PASHA Bank, Azercell, Moldcell, PwC, Simbrella и Kistpay, рассмотрели ключевые движущие силы изменений на финансовом рынке, в частности, с точки зрения операторов мобильной связи, которые являются ключевым компонентом цепочки создания стоимости услуг.

«Финансовая система постепенно становится цифровой. За последние 5 лет объем цифровых платежей вырос на 80%, объемы интернет-банкинга — в 8 раз, а мобильного банкинга — в 40 раз. При том, что на рынке присутствует несколько финтех-компаний, в основном они сосредоточены на осуществлении транзакций, но мы хотим, чтобы они больше внимания уделяли непосредственно банковским сервисам, — подчеркнул в своем выступлении Генеральный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов. — С этой целью Центральный Банк готовит изменения в законодательство, а также начинает подготовку стратегии Digital Payments. Кроме того, мы поощряем выход на рынок Азербайджана зарубежных финтех-компаний».

В рамках сессии M360 Eurasia, посвященной финансовым технологиям, также прозвучала история лидирующего оператора мобильной связи Азербайджана. Представитель компании Azercell, которая недавно объявила о своих планах стать финтех-компанией, поделился развернутой информацией о своем новом продукте в этой сфере. «Azercell начал реализацию проекта по выпуску собственного финтех-решения под названием «akart» 2 года назад после тщательного анализа рынка. Результаты исследования показали, что в нашей стране есть благодатная среда для создания финтеха», — отметил Директор департамента Big Data, Аналитики и Специальных Проектов Azercell Азад Гусейнов. — Внедрение банковских и финтех-функций в обширную сеть Azercell создает для нас новые возможности с точки зрения диверсификации продуктового портфеля, увеличения уровня удовлетворенности клиентов, что в свою очередь, окажет положительное влияние на устойчивое развитие бизнеса в целом».

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Следует отметить, что организованной в Азербайджане при партнерстве с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральным спонсором в лице компании Azercell GSMA M360 Eurasia за два дня удалось охватить темы, касающиеся ключевых отраслевых тенденций, включая сети нового поколения, цифровизацию, искусственный интеллект и растущее значение цифровых сервисов. Известные глобальные и региональные эксперты в области телекоммуникаций представили свой взгляд на вопросы защиты критически важной инфраструктуры и обсудили возможности инвестирования в будущий рост мобильных телекоммуникаций и ценности всей отрасли. Интерес к мероприятию также удалось спровоцировать вдохновляющими основными докладами, увлекательными панельными дискуссиями и проницательными исследованиями конкретных случаев в области мобильных технологий и смежных отраслевых вертикалей.