Lenovo выпустила ноутбук ThinkPad X13 G5 на базе Intel Core Ultra

Компании Lenovo выпустила ноутбук бизнес-класса ThinkPad X13 G5, который пришел на смену модели X13 G4. Устройство представлено в двух конфигурациях корпуса, кроме того, ноутбук получил увеличенный объем ОЗУ в сравнении с предшественником.

Lenovo ThinkPad X13 G5 может быть оборудован 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920х1200 пикселей, частотой обновления 60 Hz и яркостью до 300 нит. Есть версия «2-в-1» с сенсорным экраном, крышка откидывается на 360°. При этом из его названия исчезла приставка Yoga, характерная для таких фирменных устройств.

Ноутбук может предложить процессоры Intel Core Ultra 5 125U или Core Ultra 7 165U. Объем оперативной памяти (LPDDR5X-7500) составляет до 64 Gb, у предшественника X13 G4 максимальный объем памяти был 32 Gb. Емкость SSD-накопителя — до 2 Tb. Набор интерфейсов включает по два порта Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen 1 Type-A, а также HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъем. В оснащение ноутбука также входят аккумулятор емкостью 54,7 Втч, модуль Wi-Fi 7, пара динамиков по 2 Вт и 5 Мп веб-камера.

Цена базовой версии Lenovo ThinkPad X13 G5 с процессором Core Ultra 5 125U, 16 Gb ОЗУ и накопителем на 256 Gb составляет $2799. Версия «2-в-1» с аналогичными характеристиками — $3014.