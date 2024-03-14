spot_img
14 марта, 2024
ДомойТехнологииНоутбукиLenovo выпустила ноутбук ThinkPad X13 G5 на базе Intel Core Ultra

Lenovo выпустила ноутбук ThinkPad X13 G5 на базе Intel Core Ultra

Lenovo ThinkPad X13 G5

Компании Lenovo выпустила ноутбук бизнес-класса ThinkPad X13 G5, который пришел на смену модели X13 G4. Устройство представлено в двух конфигурациях корпуса, кроме того, ноутбук получил увеличенный объем ОЗУ в сравнении с предшественником.

Lenovo ThinkPad X13 G5

Lenovo ThinkPad X13 G5 может быть оборудован 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920х1200 пикселей, частотой обновления 60 Hz и яркостью до 300 нит. Есть версия «2-в-1» с сенсорным экраном, крышка откидывается на 360°. При этом из его названия исчезла приставка Yoga, характерная для таких фирменных устройств.

Ноутбук может предложить процессоры Intel Core Ultra 5 125U или Core Ultra 7 165U. Объем оперативной памяти (LPDDR5X-7500) составляет до 64 Gb, у предшественника X13 G4 максимальный объем памяти был 32 Gb. Емкость SSD-накопителя — до 2 Tb. Набор интерфейсов включает по два порта Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen 1 Type-A, а также HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъем. В оснащение ноутбука также входят аккумулятор емкостью 54,7 Втч, модуль Wi-Fi 7, пара динамиков по 2 Вт и 5 Мп веб-камера.

Цена базовой версии Lenovo ThinkPad X13 G5 с процессором Core Ultra 5 125U, 16 Gb ОЗУ и накопителем на 256 Gb составляет $2799. Версия «2-в-1» с аналогичными характеристиками — $3014.

Предыдущая статья
Google представил ИИ-модель, которая способна проходить видеоигры как человек
Следующая статья
Resident Evil 3, Marvel’s Midnight Suns и NBA 2K24 войдут в расширенную подписку PS Plus в марте
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,062ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»