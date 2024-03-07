В Баку прошла масштабная конференция HP Future Ready

29 февраля 2024 года в отеле Four Season Hotel прошла масштабная конференция HP Future Ready, организаторами которой выступили компания HP Inc. и один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии Techpro DC.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратилась основатель и генеральный менеджер Techpro DC Нигяр Гасанова, которая рассказала о планах дистрибьютора на 2024 год, призвав активнее привносить на рынок Азербайджана инновационные технологии. Затем к партнерам обратился управляющий директор ECG компании HP Inc. Андрей Асташов, сделавший основное ударение в своем выступлении на тенденциях, которые сопутствуют переходу большинства предприятий к гибридной схеме работы, а также на социальных и экологических проектах вендора.

Официальная часть мероприятия началась с выступления категорийного менеджера персональных систем HP Inc. Виктора Гунченко, познакомившего аудиторию с основными моментами адаптации портфеля предложений компании к трендам рынка и новым портфолио ноутбуков HP Pro, Elite и Dragonfly на базе процессоров Intel Core 14-го поколения и AMD Ryzen 8000. Также докладчик отметил усовершенствованные возможности этих устройств в области работы с искусственным интеллектом и рассказал о расширении функционала такого инструмента, как HP Smart Sense, оптимизирующего энергопотребление и тепловые характеристики процессора в зависимости от сценариев использования.

Категорийный менеджер графических станций Z выступил с презентацией обновлений, которые станут доступны в этой линейке профессиональных устройств в 2024 году, а также рассказал о превосходных возможностях по конфигурации этих компьютеров. В этом году в линейке, в дополнение к моделям на базе процессоров Intel Xeon и Core, появились модели на базе процессора AMD Ryzen Threadripper PRO. Также особое внимание было уделено самой совершенную в мире рабочей станции для работы с искусственным интеллектом Z8 Fury. В заключение выступления Игорь Евчук сообщил, что в течение года, по мере выхода новых моделей этих графических станций на рынок, будут проводиться детальные вебинары.

Отметим, что с рядом из представленных на конференции новинок можно было познакомиться в организованной в отеле демонстрационной зоне.

Категорийный менеджер по устройствам печати HP Inc.Екатерина Демидова рассказала о новинках в области лазерной и струйной печати. В частности, были представлены устройства LaserJet Tank, позволяющие осуществлять заправку картриджа тонером всего за 15 секунд. Также Екатерина Демидова познакомила гостей мероприятия с технологией HP Sure Start, призванной обнаруживать вредоносные атаки на BIOS, которая обладает функцией автоматической перепрошивки «золотой копии» BIOS принтера из недоступного злоумышленникам резерва и последующей перезагрузки системы. Немалая часть выступления была уделена моментам, связанным с последствиями, к которым может привести использование контрафактных и поддельных расходных материалов. Кроме того, Екатерина Демидова рассказала о возможностях партнерской программы HP Inc.

Знакомству с сервисами компании, которые помогают сотрудникам компаний работать максимально эффективно, где бы они ни находились, было посвящено выступление категорийного менеджера HP Inc. Дженка Атая (Cenk Atay). Было отмечено, что получить положительный опыт работы на гибридном рабочем месте сегодня можно с помощью такого инновационного решения HP Inc. на базе искусственного интеллекта, как HP Workforce Solution. Выступление Дженка Атая продолжил Халук Сарман (Haluk Sarman), который рассказал о возможностях при организации видеоконференций, которое предлагает оборудование Poly. Докладчик отметил, что HP и Poly беспрерывно совершенствуют набор интеллектуальных инструментов для совместной работы, обеспечивая непревзойденный опыт в области аудио и видео.

В заключение Виктор Гунченко познакомил собравшихся с портфолио ноутбуков, десктопных компьютеров и устройств «All-in-One» HP Inc., предназначенных для потребительского рынка и которые также стремительно обзаводятся функциями искусственного интеллекта, включая выделенные чипы NPU. Отдельное внимание в презентации было уделено игровым устройствам HP Inc., в линейку которых сегодня входят широко известные модели ноутбуков и игровых станций Omen и Pavilion, а также сравнительно недавно появившаяся в Азербайджане серия устройств Victus. Эти модели рассчитаны на самый широкий спектр пользователей, которые мечтают приобщиться к компьютерным играм, но ищут доступные решения.

По завершению официальной части мероприятия участники конференции смогли насладиться общением в неформальной обстановке за ужином, сопровождавшимся музыкальной программой, в ресторане отеля.