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2 марта, 2024
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Китайское телевидение начало трансляцию мультсериала, созданного с помощью ИИ

мультсериала

Государственная телекомпания Китая China Media Group начала трансляцию первого мультсериала, созданного с помощью искусственного интеллекта, сообщает South China Morning Post.

Мультсериал под названием «Стихотворения тысячелетий» состоит из 26 серий, в нем отражены классические поэтические тексты, древние легенды, традиционная живопись и архитектура Китая. В основе сюжета лежат более 200 стихотворений, которые дети изучают в школах. Каждый эпизод длится примерно семь минут.

В работе над мультфильмом использовались различные ИИ-инструменты, в том числе Sora от OpenAI и CMG Media GPT от компании China Media. Искусственный интеллект применялся на каждом этапе создания мультсериала: от генерации видеоряда до постпроизводства.

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