Azercell продолжает вносить свой вклад в развитие цифровой экосистемы Азербайджана

2023 год был ознаменован для Azercell периодом интенсивного роста и новых достижений. Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», компания продолжила внедрение инновационных решений и новых продуктов для поддержания технологического прогресса в стране.

Azercell объявил о своем проекте по расширению и модернизации сети, охватывающем всю страну, еще в августе 2022 года. Крупномасштабный проект был полностью реализован на два месяца раньше запланированного срока, и сеть компании была усилена по всему Азербайджану: было установлено 300 новых и модернизовано около 1600 существующих базовых станций.

В течение года Azercell также укреплял свои лидерские позиции в рамках заключения стратегических партнерств и интеграции в глобальные телеком-проекты и мероприятия. Так, партнерство с «e& international» (ранее известной как Etisalat Group) открыло мобильному оператору доступ к богатому опыту компании на международном рынке. Следует отметить и участие Azercell на конференции GSMA M360 в качестве генерального спонсора, которое позволило собрать в Баку высших руководителей операторов мобильной связи и IT-корпораций со всего региона.

В конце прошлого года компания присоединилась к борьбе с изменением климата, ответив на призыв президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева о провозглашении 2024 года «Годом солидарности во имя зеленого мира». В партнерстве с Ассоциацией GSMA Azercell стремится к снижению выбросов углекислого газа в мобильной индустрии до нулевого уровня.

Так, компания уже ведет активные работы по развертыванию новых базовых станций, работающих на солнечной энергии. На сегодняшний день «зеленые» базовые станции функционируют в Гобустане, Товузе, Губадлы и Джебраиле, а в самом ближайшем будущем Azercell планирует значительно увеличить их количество.

Azercell продолжил вносить вклад в реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Став первой компанией, развернувшей мобильную инфраструктуру на освобожденных территориях, Azercell уделил особое внимание ускорению процесса возвращения жителей этих регионов к привычной жизни.

Цель компании — представить согражданам, которые возвращаются на свою историческую родину, доступ к инновационным технологиям. К концу прошлого года Azercell охватил своей мобильной сетью также Ходжалы, Агдере и Ханкенди. На сегодняшний день число базовых станций мобильного оператора в Карабахе приближается к 150. Параллельно компания расширяет и свою сеть центров обслуживания в этом регионе. Azercell открыл первый и на данный момент единственный центр обслуживания абонентов в городе Шуша, дилерские магазины в селе Агалы Зангиланского района, Лачине и в Физули. В этом месяце офис в Ханкенди также будет готов принять своих абонентов.

Помимо основной деятельности в сфере телекоммуникаций, Azercell активно вовлечен в жизнь общества, считая корпоративную социальную ответственность неотъемлемой частью своей стратегии.

Компания развивает широкий спектр социальных программ, включая повышение цифровой грамотности населения, защиту прав женщин и детей, а также пропаганду исторического и культурного наследия Азербайджана.

Особое внимание Azercell уделяет поддержке молодежи, в частности развитию нового поколения профессионалов в области информационных технологий. В этом направлении компания активно сотрудничает с Министерством науки и образования Азербайджана, а также с ведущими высшими учебными заведениями страны.

Говоря о социальных проектах, следует отметить одну из ключевых инициатив компании за прошлый год — «Девушкам белое к лицу». Реализованный совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана социальный проект был направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди девушек, а также защиту их прав на свободу выбора и получение образования. Благодаря этой программе более 1000 девушек записались на секции дзюдо. Социальный проект был отмечен множеством гран-при и наград международных конкурсов и фестивалей, таких как «Ad Black Sea», «Red Jolbors» и «Epica Awards».

В то же время Azercell продолжил осуществлять свою миссию в продвижении культурного наследия и истории Азербайджана за рубежом, внося свой вклад в создание уникального цифрового контента. В прошлом году компания продолжила реализацию своего проекта по электронной библиотеке и аудиокнигам, посвятив очередной выпуск 100-летию великого лидера Гейдара Алиева: Azercell представил любимые произведения национального лидера в формате аудиокниг, комиксов, аудиопьес и подкастов на различных языках.