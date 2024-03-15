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15 марта, 2024
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Google объявил дату конференции I/O 2024

Google I/O 2024

Компания Google объявила, что ежегодная конференция для разработчиков I/O 2024 пройдет 14 мая. Мероприятие начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Google I/O 2024 откроет генеральный директор компании Сундар Пичаи в амфитеатре Shoreline в Маунтин-Вью, Калифорния. Участников и зрителей ждут сессии, посвященные различным продуктам и технологиям. Подробное расписание появится позже. Онлайн-регистрация на мероприятие уже началась.

Ожидается, что на конференции расскажут о новых ИИ-технологиях и других функциях Android 15, а также о смартфоне Pixel 8a.

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