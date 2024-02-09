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9 февраля, 2024
ДомойAI / MLПредставлена ИИ-платформа для подготовки к тесту TOEFL

Представлена ИИ-платформа для подготовки к тесту TOEFL

TOEFL

Служба образовательного тестирования Educational Testing Service (ETS) представила платформу TOEFL TestReady. Платформа использует технологии ИИ для персональных рекомендаций при подготовке к тесту на знание английского языка TOEFL iBT. Она объединяет существующие официальные сервисы для подготовки и новые.

Есть бесплатная и платная части с заданиями по разделам и обратной связью. Бесплатная часть включает ежедневные задания с оценками по одному из разделов, индивидуальный план подготовки, а также видео, книги, советы, отслеживание прогресса и другое. Платная часть предусматривает тесты по разделам (чтение, аудирование, устная часть и письмо), практику по разделам с обратной связью и примерами ответов, практику с обратной связью по определенному типу вопроса или задачи.

Пользователи, которые уже создавали аккаунты для TOEFL iBT или в приложении для подготовки к экзаменам TOEFL Go!, могут использовать их для входа на платформе. Учетную запись также можно создать с нуля.

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