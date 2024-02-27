Комплексный мониторинг веб-интерфейсов на базе решения Pandora FMS

Современные сервисы и услуги зависят от работоспособности веб-сервисов. Это и интернет-банкинг, и государственные сервисы, а также системы платежей и онлайн-покупок. И еще добавьте сюда большое количество сервисов и онлайн-услуг. Для бизнеса проблемы в работе веб-сервисов чреват потерей репутации и денег, уходом клиентов к конкурентам, проблемами на социальном уровне. При этом структура современных веб-сервисов очень сложна и состоит из множества компонентов, размещенных как на серверах компании, так и имеющих связи с внешними ресурсами. Например, платежные сервисы содержат множество ссылок на внешние системы. Работоспособность сервисов также зависит от правильного и качественного программного кода. Иногда ошибка в одном теге HTML на странице может привести к неработоспособности элементов интерфейса. Пользователь просто не сможет нажать кнопку или перейти по ссылке.

С точки зрения технического специалиста проверка работоспособности веб-интерфейсов — это отдельная задача, требующая специальных инструментов. При работе с классическими системами мониторинга может возникнуть следующая ситуация: сервер и сетевое оборудование работает исправно, веб-сервисы, базы данных и процессы в норме. То есть на консолях мониторинга не видно никаких проблем. Но в то же время клиенты не могут пользоваться веб-сервисами из-за проблем в коде, ссылках. Решение проблем отслеживания работы веб-интерфейсов обеспечивает программное обеспечение Pandora FMS. Оно позволяет провести классический мониторинг оборудования, сети, серверов, баз данных и сервисов, и работоспособности веб-интерфейсов.

Мониторинг веб-интерфейсов с помощью модуля UX Monitoring Pandora FMS выглядит следующим образом:

В интерфейсе Pandora FMS создается робот, которые записывает все действия сотрудника. Например, сотрудник запускает робота и подключается к аккаунту в интернет-банкинге, вводит логин/пароль, заходит в различные пункты меню интерфейса, может запускать отчеты, транзакции.

Робот запоминает все действия сотрудника, отмечает какие реакции генерирует веб-интерфейс и с какой скоростью работают элементы интерфейса.

Затем сотрудник останавливает запись действий, присваивает для данного робота удобное ему название и выставляет параметр, обязывающий робота проводить проверки с определенной периодичностью, например, один раз в 15 минут.

Робот начинает с указанной периодичностью повторять действия сотрудника, проверяя реакции и скорость работы веб-интерфейса. Если реакции и скорость работы отличаются от стандартных, находящихся в памяти робота, то генерируются предупреждения и отчеты для технических специалистов. То же самое происходит в случае, если робот не может выполнить какую-то операцию, например, нажать кнопку или перейти по ссылке.

Таким образом, технический специалист сразу же получает предупреждение о проблемах в веб-интерфейсе. Результаты мониторинга веб-интерфейсов могут выводиться в различном виде на консоли, в отчеты и т.д. При этом на консоли Pandora FMS могут комбинироваться данных как классического мониторинга (например, загрузка процессора, список процессов и т.д.), так и результаты работы роботов мониторинга веб-сервисов.

Количество и направленность таких роботов в системе Pandora FMS неограниченны. Можно проверять веб-интерфейсы внешних и внутренних бизнес-систем, банковских внутренних систем, интерфейсов систем управления, CRM и т.д. Кроме действия в системе, роботы могу проверять определенных данные на страницах внутренних и внешних веб-сервисов, искать и определять элементы интерфейсов на веб-страницах. Например, робот может проверять наличие/отсутствие определенной информации на веб-страницах сторонних ресурсов.

Таким образом, с помощью модуля UX Monitoring Pandora FMS реализуется процесс мониторинга веб-сервисов и возможность одновременно классического мониторинга IТ-систем. Появляется возможность быстро проверять функциональность веб-интерфейсов различных систем, что дает возможность автоматизировать еще один очень важный процесс для многих заказчиков — проверку правильности работы веб-интерфейсов различных систем после обновления или установки новых версий. Решение этой проблемы важно для всех: программистов, технических специалистов, бизнеса. И оно же помогает заранее найти проблемы, прежде чем появятся недовольные клиенты и сотрудники.

Как это реализуется? Допустим, в вашей инфраструктуре уже есть множество роботов, которые проверяют работоспособность веб-интерфейсов. Один проверяет интернет-банкинг по получению выписок, второй проводит проверку балансов, третий — работу меню оплат и т.п. Достаточно запустить их всех после обновления системы или интерфейса, чтобы увидеть, какие проблемы могут возникнуть. Таким образом, Pandora FMS предоставляет еще инструмент автоматизированных тестов для тестирования новых версий веб-интерфейсов.

PandoraFMS позволяет:

Провести мониторинг веб-сервисов различных систем: интернет-банкинга, CRM-систем, информационных порталов и т.д.

Проверить работу различных элементов веб-интерфейсов, так как это происходит на стороне пользователя.

Быстро проверить работу веб-интерфейсов различных систем после установки новых версий, обновлений и изменений в коде.

Посмотреть, как работает модуль UX Monitoring, вы можете по следующей ссылке: https://atsol.az/pandoraux.html.

Получить информацию о Pandora FMS вы можете в компании Advanced Technologies Solutions, которая является представителем Pandora FMS в странах СНГ, у партнеров компании в Азербайджане и у дистрибьютора Mont Azerbaijan.