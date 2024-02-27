spot_img
27 февраля, 2024
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеКомплексный мониторинг веб-интерфейсов на базе решения Pandora FMS

Комплексный мониторинг веб-интерфейсов на базе решения Pandora FMS

Pandora FMS

Современные сервисы и услуги зависят от работоспособности веб-сервисов. Это и интернет-банкинг, и государственные сервисы, а также системы платежей и онлайн-покупок. И еще добавьте сюда большое количество сервисов и онлайн-услуг. Для бизнеса проблемы в работе веб-сервисов чреват потерей репутации и денег, уходом клиентов к конкурентам, проблемами на социальном уровне. При этом структура современных веб-сервисов очень сложна и состоит из множества компонентов, размещенных как на серверах компании, так и имеющих связи с внешними ресурсами. Например, платежные сервисы содержат множество ссылок на внешние системы. Работоспособность сервисов также зависит от правильного и качественного программного кода. Иногда ошибка в одном теге HTML на странице может привести к неработоспособности элементов интерфейса. Пользователь просто не сможет нажать кнопку или перейти по ссылке.

С точки зрения технического специалиста проверка работоспособности веб-интерфейсов — это отдельная задача, требующая специальных инструментов. При работе с классическими системами мониторинга может возникнуть следующая ситуация: сервер и сетевое оборудование работает исправно, веб-сервисы, базы данных и процессы в норме. То есть на консолях мониторинга не видно никаких проблем. Но в то же время клиенты не могут пользоваться веб-сервисами из-за проблем в коде, ссылках. Решение проблем отслеживания работы веб-интерфейсов обеспечивает программное обеспечение Pandora FMS. Оно позволяет провести классический мониторинг оборудования, сети, серверов, баз данных и сервисов, и работоспособности веб-интерфейсов.

Мониторинг веб-интерфейсов с помощью модуля UX Monitoring Pandora FMS выглядит следующим образом:

  • В интерфейсе Pandora FMS создается робот, которые записывает все действия сотрудника. Например, сотрудник запускает робота и подключается к аккаунту в интернет-банкинге, вводит логин/пароль, заходит в различные пункты меню интерфейса, может запускать отчеты, транзакции.
  • Робот запоминает все действия сотрудника, отмечает какие реакции генерирует веб-интерфейс и с какой скоростью работают элементы интерфейса.
  • Затем сотрудник останавливает запись действий, присваивает для данного робота удобное ему название и выставляет параметр, обязывающий робота проводить проверки с определенной периодичностью, например, один раз в 15 минут.
  • Робот начинает с указанной периодичностью повторять действия сотрудника, проверяя реакции и скорость работы веб-интерфейса. Если реакции и скорость работы отличаются от стандартных, находящихся в памяти робота, то генерируются предупреждения и отчеты для технических специалистов. То же самое происходит в случае, если робот не может выполнить какую-то операцию, например, нажать кнопку или перейти по ссылке.

Таким образом, технический специалист сразу же получает предупреждение о проблемах в веб-интерфейсе. Результаты мониторинга веб-интерфейсов могут выводиться в различном виде на консоли, в отчеты и т.д. При этом на консоли Pandora FMS могут комбинироваться данных как классического мониторинга (например, загрузка процессора, список процессов и т.д.), так и результаты работы роботов мониторинга веб-сервисов.

Количество и направленность таких роботов в системе Pandora FMS неограниченны. Можно проверять веб-интерфейсы внешних и внутренних бизнес-систем, банковских внутренних систем, интерфейсов систем управления, CRM и т.д. Кроме действия в системе, роботы могу проверять определенных данные на страницах внутренних и внешних веб-сервисов, искать и определять элементы интерфейсов на веб-страницах. Например, робот может проверять наличие/отсутствие определенной информации на веб-страницах сторонних ресурсов.

Таким образом, с помощью модуля UX Monitoring Pandora FMS реализуется процесс мониторинга веб-сервисов и возможность одновременно классического мониторинга IТ-систем. Появляется возможность быстро проверять функциональность веб-интерфейсов различных систем, что дает возможность автоматизировать еще один очень важный процесс для многих заказчиков — проверку правильности работы веб-интерфейсов различных систем после обновления или установки новых версий. Решение этой проблемы важно для всех: программистов, технических специалистов, бизнеса. И оно же помогает заранее найти проблемы, прежде чем появятся недовольные клиенты и сотрудники.

Как это реализуется? Допустим, в вашей инфраструктуре уже есть множество роботов, которые проверяют работоспособность веб-интерфейсов. Один проверяет интернет-банкинг по получению выписок, второй проводит проверку балансов, третий — работу меню оплат и т.п. Достаточно запустить их всех после обновления системы или интерфейса, чтобы увидеть, какие проблемы могут возникнуть. Таким образом, Pandora FMS предоставляет еще инструмент автоматизированных тестов для тестирования новых версий веб-интерфейсов.

PandoraFMS позволяет:

  • Провести мониторинг веб-сервисов различных систем: интернет-банкинга, CRM-систем, информационных порталов и т.д.
  • Проверить работу различных элементов веб-интерфейсов, так как это происходит на стороне пользователя.
  • Быстро проверить работу веб-интерфейсов различных систем после установки новых версий, обновлений и изменений в коде.

Посмотреть, как работает модуль UX Monitoring, вы можете по следующей ссылке: https://atsol.az/pandoraux.html.

Получить информацию о Pandora FMS вы можете в компании Advanced Technologies Solutions, которая является представителем Pandora FMS в странах СНГ, у партнеров компании в Азербайджане и у дистрибьютора Mont Azerbaijan.

Предыдущая статья
Представлен складной смартфон Nubia Flip 5G
Следующая статья
Apple iOS və macOS sistemlərinin yenidən dizaynı üzərində işləyir
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,067ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»