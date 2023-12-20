В Лачине прошел первый в Карабахе фестиваль для молодежи по компьютерным играм

В настоящий момент на освобожденных от оккупации территориях идут работы по восстановлению и реконструкции, а жизнь постепенно возвращается в прежнее русло. Свидетельством этому стала и первая официальная презентация портативной игровой консоли Lenovo Legion Go, глобальная презентация которой состоялась всего несколько недель назад, и фестиваль для молодежи по компьютерным играм, которые прошли 19 декабря 2023 года в киноцентре «LaCinema» в Лачине. Организатором мероприятий выступила компания Aztech — один из крупнейших импортеров компьютерной техники в Азербайджане. Отметим, что это уже второй визит представителей компании Aztech в Лачин. Ранее компания передала в дар средней школе №2 Лачинского района 30 ноутбуков.

После презентации для школьников и молодежи был организован образовательно-развлекательный фестиваль по компьютерным играм. В его рамках прошли интересные дискуссии о том, как роль играет просвещение в жизни подрастающего поколения, а также, как новые технологические продукты позволяют с пользой проводить свой досуг. Это мероприятие, которое впервые было организовано в Карабахе, вызвало большой интерес среди населения и создало настоящую атмосферу праздника в освобожденном Лачине.

Менеджер по маркетингу компании Aztech Гюльнара Исмаилова отметила: «Возможность проведения подобного мероприятия на освобожденных от оккупации землях — большая честь для нашей компании! Мы обращаемся с призывом к другим технологическим компаниям страны проводить свои важные презентации и мероприятия в нашем родном Карабахе, способствуя быстрейшему возвращению к жизни этого прекрасного региона».

Компания Aztech, которая ведет свою деятельность с 1998 года, на сегодняшний день является одним из ведущих импортеров компьютерной техники в стране, осуществляя оптовые, корпоративные и розничные продажи продуктов и решений таких брендов, как ASUS, Lenovo и MSI.