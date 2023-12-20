Около трети компаний по всему миру считают важным проводить тренинги по повышению цифровой грамотности сотрудников

Большинство компаний (77%) за последние два года сталкивались как минимум с одним киберинцидентом*, и 39% пострадавших организаций назвали их очень серьёзными. Последствием трети атак стала утечка конфиденциальных данных, в четверти случаев бизнесу был нанесён репутационный ущерб, а в 22,5% — финансовый. Более трети инцидентов (38%) произошло из-за ошибки сотрудника.

Среди ответных мер, которые компании считают важными принять для предотвращения потенциальных киберинцидентов, — внедрение специализированных тренингов как для ИТ-сотрудников (37%), так и для работников других подразделений (31%).

Один из наиболее эффективных инструментов для развития навыков кибербезопасного поведения — тренинги на платформе Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP) . С их помощью компании более чем в 75 странах обучили уже свыше 1,5 миллиона работников. Программы «Лаборатории Касперского» для повышения цифровой грамотности регулярно занимают лидирующие позиции в рейтингах качества. Всего с 2013 по 2022 год разные продукты «Лаборатории Касперского» участвовали в 827 независимых тестах и обзорах, 587 раз заняли первые места и 685 раз вошли в тройку лучших.

Теперь «Лаборатория Касперского» предлагает обучающую платформу ASAP и по модели on-premise. Это означает, что решение может быть установлено в инфраструктуру заказчика, на его серверы, и никто извне, в том числе разработчик, не будет иметь к нему доступ. При такой модели платформа может работать без использования интернета и компании полностью контролируют свои данные и инфраструктуру. Это особенно актуально для предприятий, которым необходим максимальный уровень конфиденциальности, например в таких отраслях, как финтех, промышленность, госсектор.

«Повышать уровень цифровой грамотности необходимо всем сотрудникам, независимо от размера организации и сферы их деятельности. Но часто компании, понимающие ценность подобных тренингов, опасаются обращаться к сторонним поставщикам: либо внутренняя политика не позволяет им хранить данные в облаке, либо у сотрудников есть запрет на выход в сеть. Как лидер в сфере кибербезопасности, мы заботимся о том, чтобы работники крупных компаний, в которых предъявляются повышенные требования к безопасности, были лучше осведомлены о киберугрозах. Поэтому теперь мы предоставляем возможность развернуть нашу обучающую платформу с тем же функционалом, что и в облачной версии, на локальных серверах. Пользователи получают доступ к обучающим материалам даже без подключения к интернету», — комментирует Татьяна Шумайлова, эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness.

* Здесь и далее приводятся данные исследования «Лаборатории Касперского» о том, как человеческий фактор влияет на кибербезопасность в компаниях. Исследование было проведено в 2023 году по всему миру. Всего было опрошено 1260 человек.