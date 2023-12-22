Что подарить другу? Гаджеты, которые защитят любимые устройства от злоумышленников и прочих неприятностей

Ранее мы советовали, на какие пункты опереться при выборе первого гаджета, если вы решили подарить его ребенку на Новый год (хотя актуальны эти рекомендации круглый год). В этом тексте делимся идеями подарков для взрослых — устройствами, которые помогут защитить вашу информацию.

Порт-локеры для защиты разъемов

Одну из серьезных проблем для физической безопасности представляют разъемы. Любой проходящий мимо человек может подключить, скажем, аппаратный кейлоггер, флешку с вредоносным ПО или собственный компьютер. И этому трудно что-то противопоставить, ведь разъемы — буквально повсюду.

Трудно, но можно: существуют специальные блокировщики, которые помогают защитить практически любые имеющиеся у вас в компьютерном хозяйстве разъемы: USB (любых типов, включая USB-C), 8P8C (на сайте производителя именуется RJ-45, но мы-то знаем, как правильно) и 6P6C (в народе — RJ-11), SFP и QSFP, последовательные порты DB-9 и DB-25, слоты для карт памяти, разъемы для подключения дисплеев и так далее.

Причем помимо заглушек для пустующих портов существуют также варианты блокировщиков для постоянно используемых разъемов. Они защищают от физического отключения чего-нибудь от компьютера или, скажем, маршрутизатора (с целью воровства или подмены).

Из похожих приспособлений также можно вспомнить устройства для защиты USB-флешек, которые позволяют запереть на замок USB-разъем и буквально «приковать» флешку к чему-нибудь. Такие устройства, конечно же, не защитят от целеустремленного вора, но помогают от того, что проходящий мимо одним ловким движением руки подцепит флешку и быстро засунет ее в карман.

Кенсингтонский замок для защиты от угона устройств

Для компьютерной техники существует система противоугонных приспособлений — так называемые кенсингтонские замки (Kensington lock). Их часто можно встретить на ноутбуках, настольных компьютерах и мониторах.

К сожалению, нельзя сказать, что кенсингтонский замок обеспечивает стопроцентную защиту от угона, — при наличии специального инструмента с ним легко справиться. Но он до некоторой степени затрудняет кражу оборудования для неподготовленных преступников. И в особенности хорошо он защищает от так называемых оппортунистических краж, когда мысль о воровстве приходит преступнику в голову прямо на месте — просто из-за того, что дорогостоящее устройство «плохо лежит».

Кстати, несмотря на то что в технике Apple уже достаточно давно не делают отверстия для кенсингтонских замков, для макбуков и аймаков существуют специальные приспособления, которые добавляют такую возможность.

Поляризационные экраны на дисплеи для защиты от подглядывания

Если вы переживаете, что кто-нибудь будет подглядывать через плечо вам или вашим сотрудникам, то есть хорошая новость: защита от этой неприятности также существует. Для этого используются специальные поляризационные экраны. Эти экраны радикально уменьшают углы обзора, так что видеть изображение на защищенном подобным фильтром дисплее может только тот, кто сидит прямо перед ним.

Подобные поляризационные экраны существуют не только для ноутбуков, но и для смартфонов, а также планшетов.

Клетки Фарадея всех сортов и размеров

В современном мире никуда не денешься от беспроводных технологий и сопутствующих им угроз вроде полностью бесконтактного перехвата данных, атак с ретрансляцией, слежки по радиосигналу или даже уничтожения информации с помощью сильного электромагнитного импульса. Однако существуют так называемые клетки Фарадея, которые помогают блокировать электромагнитное излучение и, соответственно, защититься от подобных угроз.

«Клетки» тут название условное: в реальности это обычно «конверты Фарадея», «бумажники Фарадея», «сумки Фарадея» и так далее — в зависимости от того, что вы хотите защитить: портативный жесткий диск от внешнего воздействия, бесконтактную карточку от ретрансляционной атаки, телефон от слежки по сотовым вышкам и так далее.

Помимо готовой продукции также можно встретить в продаже и «ткань Фарадея». Из нее можно самостоятельно соорудить экранированный контейнер любых необходимых именно вам размера и формы.

Шторки для веб-камер для защиты от подглядывания

Проблема с вредоносными программами и веб-сайтами, подглядывающими за пользователями через веб-камеру, всплывает с завидной регулярностью. Конечно, существуют программные способы борьбы с данной неприятностью, но чтобы чувствовать себя на все 100% спокойно, можно подойти к вопросу радикально и просто физически закрыть глазок камеры. Несколько лет назад в этом был замечен сам Марк Цукерберг. Он, как оказалось, заклеивает на своем макбуке не только веб-камеру, но даже и микрофон.

Вместо изоленты можно использовать более изящное решение: специальную наклеивающуюся на веб-камеру шторку. Она позволяет одним движением руки максимально надежно защититься от подглядывания. А если камера в данный момент нужна — то одним же движением руки сделать ее доступной для использования. Такие шторки можно легко найти в любом онлайн-маркетплейсе за какие-то совершенно несущественные деньги.

Bluetooth-метки для автоматической блокировки Windows

У многих людей нет привычки блокировать компьютеры, уходя с рабочего места. Разумеется, ее полезно вырабатывать — в качестве быстрого старта стоит рассказать сотрудникам о нескольких способах блокировать компьютер максимально легко и быстро. Ну а чтобы подстраховаться, можно использовать динамическую блокировку компьютеров, которая в прошлом году появилась в Windows 10 и 11.

Эта функция так и называется — «динамическая блокировка». Она задействует Bluetooth и позволяет автоматически блокировать компьютер, если сопряженное с ним устройство удаляется. По задумке Microsoft в качестве таких устройств должны использоваться смартфоны. Но тут есть недостаток: люди все-таки не всегда берут их с собой, уходя с рабочего места.

Поэтому в некоторых случаях более удобно использовать вместо смартфонов специальные токены — небольшие метки, которые можно прицепить, скажем, на связку ключей. Часто такие токены работают еще и в качестве устройства для двухфакторной аутентификации, позволяя повысить безопасность сразу по двум направлениям. Вот пара примеров подобных устройств.