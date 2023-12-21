Рынок телерекламы в Азербайджане рухнет на 30%

Цифровое развитие и трансформация медиаиндустрии, необходимые для перехода на новый технологический уровень и как следствие — дальнейшего развития медиаэкономики страны, подразумевает наличие сразу нескольких обязательных условий.

В их числе — качественный контент, который служит источником экономических процессов аудиовизуальной отрасли, а также обязательная защита интеллектуальных прав.

Согласно последним исследованиям рынка телесмотрения, 76% населения Азербайджана смотрит телевидение с помощью приема сигнала спутниковых телеканалов, 15% являются абонентами кабельных операторов, 4% предпочитают IPTV, еще 3% — сеть наземного цифрового вещания.

Проникновение телесмотрения с пиратских ОТТ-платформ* составляет 18%, и с ростом продвижения высокоскоростного интернета в регионах эта цифра будет расти.

На сегодняшний день в Азербайджане насчитывается более 300 тысяч активных пользователей нелегального телесмотрения. Рост числа пользователей пиратских интернет-сайтов, ОТТ-платформ (в том числе прошитых на различных устройствах) создает тепличные условия для размещения на них многочисленной рекламы.

В отличие от классического распространения рекламного контента национальными телеканалами, новые площадки предлагают статистику телесмотрения с их платформ и устройств, а также открывают новые возможности для рекламы на популярных зарубежных телеканалах.

Если ранее мы наблюдали рекламу букмекерских приложений на пиратских сайтах, то сегодня нелегальными ОТТ-платформами предлагается формат продвижения товаров и услуг во время просмотра телетрансляций.

Согласно прогнозу общественного объединения «Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания», в случае непринятия неотложных мер сложившаяся ситуация приведет к неизбежному спаду рынка размещения рекламы на телеканалах с 42 млн манатов в 2022 году до 30 млн манатов (28,6%) уже в сезоне 2024-2025 гг.

Вместе с тем популярность нелегального телесмотрения растет, так как, несмотря на очевидные экономические и политические угрозы, госорганы, ответственные за ограничение распространения пиратских ресурсов, не принимают активных действий.

Отсутствует также анализ телевещания со стороны структур, ответственных за кибербезопасность. Пользователи пиратских платформ входят в группу риска, которая включает следующие угрозы для государства: взлом трансляции национальных телеканалов с пиратских интернет-платформ; врезка рекламы нелицензированных букмекерских платформ и прочих запрещенных товаров и услуг; заражение пользовательских устройств различными вирусами и вредоносными программами.

Общественное объединение «Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания Азербайджана» со всей ответственностью заявляет: деятельность пиратских платформ может нанести непоправимый ущерб развитию не только телевидения, но и всей медиаиндустрии Азербайджана!

В этой связи необходимо усиление контроля уполномоченных регулирующих органов за деятельностью на медиарынке, в особенности – в сегменте телевещания.

* OTT, Over the Top — метод предоставления видеоуслуг через интернет, означает доставку видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя по сетям передачи данных.

Общественное объединение «Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания», созданное в 2022 году с целью содействия эффективному развитию телевизионной индустрии в Азербайджане, представляет собой специализированное объединение ведущих национальных теле- и радиоканалов, кабельных операторов, операторов мультисервисных сетей связи, медийных агентств, а также игроков рынка создания и распространения медиаконтента.

В 2022 году организация получила аккредитацию Агентства интеллектуальной собственности АР на представление смежных авторских прав участникам индустрии.