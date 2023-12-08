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8 декабря, 2023
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Приложение Microsoft Seeing AI для Android поможет пользователям с нарушением зрения

Microsoft Seeing AI

Компания Microsoft опубликовала в Google Play Android-версию приложения Seeing AI. Цель бесплатного приложения — помочь людям с нарушением зрения ориентироваться в окружающем мире. Seeing AI использует камеру устройства для идентификации людей и объектов, а затем голосовой помощник на базе искусственного интеллекта вслух их описывает.

Microsoft отмечает, что приложение для Android обладает тем же набором функций, что и версия для iOS. Учитывая, что Android-устройствами сегодня пользуются более 3 млрд. человек, Seeing AI способно улучшить качество жизни очень многим.

Важным нововведением приложения стала кнопка «Подробнее»: по умолчанию оно предлагает краткое описание того, что находится в поле зрения камеры, но при желании описание может стать развернутым. Поддерживается импорт снимков из других приложений. Кроме того, есть возможность задавать вопросы о сканируемых документах. Можно получить детальную информацию о пунктах меню или уточнить цены позиций в чеке по отдельности. Доступны также звуковые инструкции при сканировании печатных материалов. Зачитываются все оказавшиеся в кадре надписи, поддерживается сканирование штрих-кодов на продуктах питания и лекарственных препаратах, и многое другое.

Microsoft Seeing AI доступно на чешском, датском, голландском, английском, финском, французском, немецком, греческом, венгерском, итальянском, японском, корейском, норвежском (букмол), польском, португальском, русском, испанском, шведском и турецком языках. В 2024 году количество поддерживаемых языков увеличится до 36.

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