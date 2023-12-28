Илон Маск и Марк Цукерберг стали еще богаче в 2023 году

Самые богатые люди на планете стали еще богаче в 2023 году, пишет Bloomberg. Из Топ-500 богатейших людей 77% стали еще богаче, причем некоторые из них разбогатели очень сильно. Из 50 богатейших людей мира только 12 потеряли деньги в 2023 году.

Первое место в рейтинге возглавляет Илон Маск с оценочным состоянием в $238 млрд. В этом году акции Tesla выросли более чем в два раза, в результате чего ее номинальная рыночная стоимость составила почти $816 млрд., а Маск, крупнейший акционер Tesla, увеличил свое общее состояние почти на $100 млрд. Для сравнения — это увеличение превышает годовой ВВП Анголы, сообщает издание.

Марк Цукерберг, с которым Маск должен был сразиться в октагоне, но затем от идеи отказались, за год разбогател втрое. Его состояние выросло на 184%, с $45 млрд. до $129 млрд, так как стоимость компании Meta в этом году выросла на 172% за год.

На второй позиции — Бернар Арно, с состоянием в $179 млрд., которое выросло на $17,2 млрд. благодаря деятельности его люксовой группы LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Bloomberg также отмечает, что в Топ-500 богатейших людей мира преобладают американские бизнесмены.