Группа компаний SIAR Research and Consulting получила статус официального партнера UsabilityLab в Азербайджане и в Турции

SIAR Research and Consulting Group (SIAR) была основана в 1993 году в Азербайджане и на данный момент охватывает исследовательскими проектами такие страны, как Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Беларусь, Молдова. Компания рада сообщить, что получила статус официального партнера UsabilityLab в Азербайджане и в Турции.

UsabilityLab — крупнейшая в России юзабилити-компания, обладающая современной юзабилити лабораторией. Основана в 2006 году.

За время работы UsabilityLab успешно выполнила более 1800 проектов по проектированию, оценке и улучшению пользовательских интерфейсов различных корпоративных информационных систем, сайтов и мобильных приложений.

Клиенты как SIAR, так и UsabilityLab являются широко известные организации из разных отраслей: банки, телеком, государственный сектор, электронная коммерция, финансы, интеграторы и разработчики, ритейл, туризм, медиа и развлечения, cтрахование, маркетинг и реклама, недвижимость, образование и карьера.

В число услуг компании входят:

Юзабилити-аудит;

Юзабилити-исследование;

Проектирование интерфейсов;

Юзабилити-обучение;

Продажа специализированного оборудования для UX лабораторий.

«Мы видим большой потенциал для развития продаж продуктов и услуг UsabilityLab в Азербайджане. — отмечают партнер SIAR Research and Consulting Group, Ашраф Гаджиев, и руководитель UsabilityLab, Дмитрий Сатин. — На данный момент уже проведен аудит приложения для одного из ведущих банков страны, а также ведутся переговоры с банком из первой тройки. Мы уверены, что нас ждет долгосрочное и плодотворное сотрудничество в регионе».

Обратиться в компанию SIAR вы можете по телефонам 994124472934 и 994502207903 или по электронной почте [email protected].