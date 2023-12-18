«Мы активно инвестируем не только в развитие нашего бизнеса в регионе, но и в развитие самого региона»

Lenovo — глобальная технологическая компания, которая ежедневно обслуживает миллионы клиентов на 180 рынках мира. Компания не только добилась огромного успеха на рынке персональных компьютеров и ноутбуков, но и продолжает осваивать такие новые направления, как периферийные, облачные, сетевые и другие. Но сегодня наша беседа с руководителем отдела продаж потребительских устройств Lenovo в Азербайджане Евгением Дудченко пойдет именно о пользовательских устройствах этой компании.

— Известно, что компания Lenovo является мировым лидером в сегменте персональных компьютеров. Как компании удается удерживать ведущие позиции на таком конкурентном рынке?

— Согласно данным аналитической компании IDC, в III квартале 2023 года мировой рынок персональных компьютеров испытал спад на 7,6% в годовом исчислении, но квартальный рост составил 11% при общем объеме поставок 68,2 млн. единиц. В последние два квартала тенденция снижения поставок персональных компьютеров замедлилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что указывает на постепенное возвращение к нормальному рыночному спросу. И, как следует из отчета IDC, Lenovo стала лидером этого квартала с совокупными отгрузками 16 млн. устройств, заняв долю рынка в 23,5%. Безусловно, удерживать лидерские позиции в текущих условиях очень сложно, но этому способствует наша собственная производственная база, развернутая по всему миру, и тщательно продуманная цепочка поставок, которая стала только сильнее за годы пандемии. Именно в это время Lenovo начала напрямую сотрудничать со многими поставщиками комплектующих, что дало нам приоритет в обеспечении поставок в случае сбоев.

Немалая заслуга в том, что Lenovo продолжает оставаться мировым лидером, лежит и на плечах сотрудников наших R&D центров. Lenovo — единственный производитель ноутбуков в мире, у которого есть огромное количество различных центров инженерных разработок по всему миру, включая такие страны, как Китай, Япония, США и Германия. Такой подход, кстати, прекрасно отражается и на количестве технологических патентов, которыми обладает наша компания. В каждой стране, в каждой культуре мы изучаем какие-то инновации, идеи и решения, которые технически не в состоянии разработать другие производители. Именно так, обмениваясь опытом и достижениями, наши продукты достигают совершенства. И мы намного больше внимания уделяем тому, какие инновации внедрять, чтобы они понравились людям. Также хочу отметить, что мы используем наши глобальные ресурсы, такие как R&D, проектирование, логистика, но когда дело доходит до производства, мы по-прежнему ориентируемся на Китай, где у нас сосредоточено основное производство.

Также я бы отметил и существенные изменения в нашей бизнес-стратегии, которая стала более ориентированной на партнеров за последние годы. Партнеры, которые работают с нами на официальном уровне, могут быть уверены в нас и знать, что мы их поддержим и в борьбе с «серым рынком», и с целенаправленным демпингом, а также при проведении каких-либо маркетинговых акций, как, например, «черная пятница».

— А как обстоят дела на азербайджанском рынке? Здесь вы тоже занимаете лидирующие позиции?

— За последние годы продукция Lenovo стала заметнее на рынке Азербайджана и Центральной Азии. Конкретные цифры по долям на конкретных рынках мы не раскрываем, но я могу сказать, что продукция Lenovo занимает существенную долю рынка потребительских устройств. Регулярно получая информацию от наших дистрибьюторов на протяжении последних лет, становится видно, что на ее колебания основное влияние оказывает «серый рынок». Конечно, и на нем присутствует немалая доля наших устройств, но я в очередной раз хотел бы предостеречь пользователей от таких покупок. Мы активно ведем борьбу с «серым рынком», и меня радует, что большинство наших партнеров и розничных сетей электроники все же предпочитает работать с официальным каналом, соответственно, снимая с себя проблемы с заменой неисправного оборудования, гарантийным ремонтом и прочими нюансами, связанными с качеством такой продукции. А нашу технику можно приобрести практически во всех розничных магазинах в стране.

Мы много и активно инвестируем не только в развитие нашего бизнеса в регионе, но и в развитие самого региона. Например, недавно запустили новую партнерскую программу, открыли дополнительные склады запчастей, что позволит не только повысить качество сервисного обслуживания для наших клиентов, но и расширить портфель профессиональных услуг, доступных в регионе. В Баку нашим логистическим партнером является компания DiVi, с которой мы имеем продолжительный и позитивный опыт сотрудничества в вопросах транспортировки и логистики высокотехнологичных продуктов Lenovo. Росту нашей доли на рынке также способствует и пристальное внимание, которое Lenovo уделяет развитию авторизованных сервисных центров, которые практически являются зеркалом нашего отношения к клиентам. Кстати, в Азербайджане у нас целых три официальных сервисных центра.

— Частью успеха на рынке, на мой взгляд, является и скорость, с которой осуществляются поставки оборудования, в том числе и совершенно нового. Как обстоят дела с появлением новинок Lenovo на азербайджанском рынке?

— Здесь мы не испытываем никаких проблем, и все самые последние разработки Lenovo в области потребительских устройств начинают продаваться на рынке региона одновременно со стартом глобальных продаж. По некоторым моделям нам даже удается опередить другие рынки Европы, как это произойдет, например, с портативной игровой системой Legion Go, которая появится в розничных сетях Азербайджана в канун Нового года. Также на наш рынок своевременно поступают все топовые модели, представленные на последних презентациях. Не исключаю, что вначале это может быть ограниченная партия, как это было в случае с Lenovo Legion 9i, но по мере роста спроса на рынке объем поставок увеличивается. В исследовании спроса и подборе продуктов для оформления поставок в Азербайджане мы ориентируемся на наших проверенных дистрибьюторов — компании DiVi и AzTech. И еще не было такого, чтобы рынок испытывал недостаток в каких-то моделях, а покупатели уходили неудовлетворенными. За этим процессом, кроме дистрибьюторов, следит целая команда, включая наш отдел маркетинга.

Можно сказать, что сегодня на рынке Азербайджана представлена вся актуальная линейка устройств Lenovo, за исключением, пожалуй, Legion 9, который был представлен совсем недавно. Этот революционный игровой ноутбук с жидкостным охлаждением, исключительными возможностями искусственного интеллекта и новейшим графическим процессором ждут многие. Ведь если раньше многие любители игр отдавали предпочтение компьютерной сборке, тратя массу усилий на подбор и подгонку комплектующих для игровой станции, то сейчас они делают выбор в пользу геймерских компьютеров и ноутбуков от Lenovo. И мне очень приятно, что Lenovo получает только положительные отзывы от пользователей Legion. Это подтверждается и растущими объемами заказов и продаж, позволяя нам занимать лидирующие позиции в игровом сегменте. Также в Азербайджане уже более года представлена линейка смартфонов motorola, в продвижении которой совместно с эксклюзивным дистрибьютором в лице компании DiVi мы принимаем непосредственное участие. И тут мы тоже постепенно и уверенно наращиваем долю на азербайджанском рынке смартфонов.

— Некоторые модели попадают на рынок для тестирования спроса и становятся бестселлерами. Есть такие устройства в вашей линейке?

— Безусловно, это IdeaPad 3. Недорогие ноутбуки для повседневного использования, легкие и надежные — они стали бестселлерами на азербайджанском рынке. Я думаю, что такой же повышенный интерес будет и к нашей новой геймерской линейке LOQ, которая приходит на смену IdeaPad Gaming. Еще раз хочу отметить, что сегодня вы можете найти в розничных магазинах и на стоках дистрибьюторов все современные модели ноутбуков и геймерских компьютеров Lenovo. И эти устройства представлены на самых актуальных процессорах Intel или AMD и с доступными для региона видеокартами, а также на любой бюджет. Кроме того, по причине неактуальности, мы перестали заказывать модели ноутбуков с твердотельными накопителями объемом менее 512 ГБ. Спрос является идеальным показателем того, что этот формат сейчас становится самым популярным, да и прогресс среди пользователей мы видим довольно существенный. Люди уже прекрасно разбираются в характеристиках ноутбуков и стараются выбирать то, что не потеряет актуальности через 1-2 года.

— Как вы выстраиваете работу с каналом и мечтаете ли о росте сети партнеров?

— Способы завоевания рынка принципиально отличаются. Чтобы завоевывать рынок, находящийся на подъеме, достаточно выступать с агрессивным ценовым предложением и хорошо работать с каналами сбыта. Даже если нет возможности предложить лучшую цену, можно предоставить лучшие финансовые условия для партнеров, ритейл-сетей и дистрибьюторов. А Азербайджан я причисляю именно к растущему рынку. Поэтому потенциал для роста есть даже в условиях того, что продукция Lenovo представлена практически во всех ритейл-сетях. Ведь по мере расширения бизнеса партнеров, растет и наш бизнес. Например, я очень жду, когда магазины наших партнеров начнут открываться в городах Карабаха, где все желающие смогут познакомиться с широким портфолио наших продуктов. И очень хочу, чтобы в этих магазинах были представлены и другие бренды, чтобы люди имели возможность анализировать, изучать плюсы и минусы, принимать собственное решение. Естественно, с помощью профессиональных и непредвзятых менеджеров по продажам. Это то, что называется доброй конкуренцией!