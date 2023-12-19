Расширение возможностей киберзащиты: Интегрированные решения кибербезопасности Hillstone Networks

Благодаря Hillstone Networks знания и аналитика в области безопасности, полученные со всего мира, в сочетании с самыми инновационными продуктами и решениями обеспечивают возможность комплексной кибербезопасности для вашего бизнеса.

Угрозы, с которыми мы сталкиваемся в цифровую эпоху

В цифровую эпоху, характеризующуюся повсеместным распространением удаленных подключений и исчезновением традиционных периметров, возрастает важность безопасности. Эти развивающиеся ландшафты создают гибридную среду, в которой безопасность имеет повышенное значение, вынуждая руководителей информационной безопасности (CISO) решать все более сложные задачи.

Постоянно растущий объем и изощренность угроз усугубляют эти сложности. Киберпреступники умело используют постоянные, многоэтапные атаки, которые ускользают от обычного обнаружения в пределах периметра, и требуют более глубокого и более активного подхода к обеспечению безопасности.

Решения по защите инфраструктуры Hillstone Networks предлагают надежный ответ на этот нарастающий ландшафт угроз, предоставляя компаниям, предприятиям и поставщикам услуг полную видимость и аналитику для всестороннего обзора, глубокого понимания и оперативных действий против многоуровневых, многоступенчатых киберугроз.

Понимание интегрированной кибербезопасности

Стратегия интегрированной кибербезопасности, которая лежит в основе решений Hillstone Networks, представляет собой целостный подход к кибербезопасности, объединяющий множество решений и технологий в единую целостную систему, предоставляемую на централизованной платформе с комплексным портфелем решений кибербезопасности. Цель этой стратегии — помочь специалистам по информационной безопасности повысить киберустойчивость своих организаций и обеспечить непрерывность бизнеса, несмотря на проблемы, с которыми они сталкиваются.

Компания Hillstone Networks получила высокую оценку ведущих аналитиков и доверие более чем 26000 предприятий по всему миру. Решения компании защищают каждую организацию от периферии до облака, обеспечивая лучшую совокупную стоимость владения.

Идея, лежащая в основе стратегии интегрированной кибербезопасности Hillstone, — это устранение пробелов в защите, которые подвергают ваше предприятие риску, и снижение уровня сложности и затрат — от технологий до решений, их доставки и функциональности, среди поставщиков и платформ. Решения интегрированной кибербезопасности Hillstone объединяют покрытие, контроль и консолидацию для обеспечения цифровой трансформации в глобальном масштабе.

Комплексный портфель продуктов Hillstone, обладающий репутацией «безопасности, которая работает», включает в себя межсетевые экраны нового поколения (NGFW), обнаружение нарушений (breach detection), SD-WAN, а также решения для обеспечения безопасности в облаке и на виртуальных машинах (VM). Передовые решения Hillstone используют искусственный интеллект и машинное обучение и могут плавно интегрироваться с платформами по обеспечению безопасности.

Компания Hillstone Networks, признанная ведущими аналитиками, уже несколько лет занимает позиции в магических квадрантах Gartner, также считается перспективным поставщиком межсетевых экранов.

Обширный набор возможностей компании, включая песочницу, защиту от спама, предотвращение контроля ботнетов, репутацию IP, идентификацию приложений, предотвращение вторжений, антивирус, фильтрацию URL-адресов и контента, был проверен во многих отраслях промышленности по всему миру.

Аналитика безопасности Hillstone Networks, дополненная искусственным интеллектом и машинным обучением, легко интегрируется с системами SIEM и SOAR через открытые стандартные API, обеспечивая эффективную и точную автоматизацию безопасности. Гибкая интеграция сторонних платформ и внедрение признанных в отрасли инфраструктур, включая MITRE ATTACK и кибер-киллер-цепочку, обеспечивают плавный переход от текущих инвестиций в безопасность и позволяют продуктам Hillstone использовать уже установленные компоненты, избегая дорогостоящих обновлений.

Рекомендации Hillstone для обеспечения безопасности сети

Помните о защите периметра. Одна из мер, которые компании и организации должны предпринимать для защиты данных, — внедрение первой линии защиты от постоянных угроз. Киберпреступники всегда подстерегают и ищут уязвимые места для атак на компании, будь то через вредоносное ПО, фишинг или другие виды кибератак.

Одна из мер, которые компании и организации должны предпринимать для защиты данных, — внедрение первой линии защиты от постоянных угроз. Киберпреступники всегда подстерегают и ищут уязвимые места для атак на компании, будь то через вредоносное ПО, фишинг или другие виды кибератак. Защита данных в облаке. Одна из наиболее распространенных атак на компании и организации направлена на базы данных, так как киберпреступники стремятся получить информацию от пользователей или корпораций, атакуя локальное физическое оборудование. Этого можно избежать, используя облачное хранилище, где можно безопасно хранить большие объемы информации.

Одна из наиболее распространенных атак на компании и организации направлена на базы данных, так как киберпреступники стремятся получить информацию от пользователей или корпораций, атакуя локальное физическое оборудование. Этого можно избежать, используя облачное хранилище, где можно безопасно хранить большие объемы информации. Обеспечьте безопасность серверов. Серверы играют фундаментальную роль в компаниях и организациях, поэтому атаки на эти серверы и соответственно потеря информации могут иметь катастрофические последствия для них. Обеспечение безопасности серверов важно для минимизации рисков в случае атаки.

Серверы играют фундаментальную роль в компаниях и организациях, поэтому атаки на эти серверы и соответственно потеря информации могут иметь катастрофические последствия для них. Обеспечение безопасности серверов важно для минимизации рисков в случае атаки. Не пренебрегайте безопасностью приложений. В цифровую эпоху приложения становятся все более распространенными, поэтому безопасность является одним из наиболее важных аспектов, которые следует учитывать при их разработке. Как правило, приложения часто доступны через разные сети и подключены к облаку, что делает их уязвимыми для возможных атак с использованием этих же средств.

В конечном итоге цифровизация охватывает все отрасли нашей жизни, и этим самым подвергает их онлайн-угрозам. Кибербезопасность для компаний и организаций имеет решающее значение, поскольку она отвечает за защиту всех компьютерных систем и информации, снижение рисков и предоставление организациям возможности реагировать быстро и эффективно. В Hillstone Networks уделяют особое внимание предотвращению вторжений и защите бизнес-данных с помощью инновационных и доступных решений для каждой компании.

Получить больше информации о решениях в сфере кибербезопасности вы можете у официального дистрибьютора Hillstone Networks в Азербайджане — компании Elcore Azerbaijan

https://elcoregroup.az