Илон Маск обещает превратить Tesla Cybertruck в лодку

Глава Tesla Илон Маск заявил на своей страничке в социальной сети X, что компания собирается предложить «пакет модификаций», который сделает электропикап Cybertruck плавучим.

«Мы собираемся предложить пакет модификаций, который позволит Cybertruck преодолевать не менее 100 метров воды, как лодка. В основном нам просто нужно обновить уплотнители дверей салона».

We are going to offer a mod package that enables Cybertruck to traverse at least 100m of water as a boat. Mostly just need to upgrade cabin door seals. — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2023

Это заявление было сделано после комментариев руководителя отдела дизайна Tesla Франца фон Хольцхаузена и вице-президента по разработке транспортных средств Ларса Морави. Они рассказали о специальном режиме Wade Mode, который будет доступен владельцам электропикапа. Когда водитель активирует этот режим, автомобиль использует компрессор пневматической подвески, чтобы создать давление в аккумуляторном отсеке. Это не позволит воде попасть внутрь. Аккумуляторный блок является герметичным, но это дополнительная мера предосторожности. Воздушному компрессору требуется около 10 минут, чтобы создать давление в аккумуляторном отсеке. При этом на экране появится сообщение, что режим автоматически отключится через 30 минут.

Режим Wade Mode также поднимает подвеску автомобиля до максимальной точки. Но максимальная глубина преодолеваемого брода составит около 2,5 фута, или 760 мм. На экране будет написано: «Уровень воды не должен превышать верхнюю часть бампера». Представители компании отметили, что Tesla Cybertruck не умеет плавать, а может лишь преодолевать неглубокий брод.