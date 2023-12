Илон Маск обещает превратить Tesla Cybertruck в лодку

Глава Tesla Илон Маск заявил на своей страничке в социальной сети X, что компания собирается предложить «пакет модификаций», который сделает электропикап Cybertruck плавучим.

We are going to offer a mod package that enables Cybertruck to traverse at least 100m of water as a boat.

Mostly just need to upgrade cabin door seals.

— Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2023