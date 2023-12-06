«Лаборатория Касперского» признана лидером на рынке сервисов информирования о киберугрозах по версии Quadrant Knowledge Solutions

Аналитики Quadrant Knowledge Solutions подтвердили, что в рамках портфолио сервисов Kaspersky Threat Intelligence предоставляются надёжные данные с контекстным анализом и оповещениями, с помощью которых команды SOC могут своевременно обнаруживать и предотвращать киберугрозы, реагировать на них и минимизировать последствия.

Сервисы из портфолио Kaspersky Threat Intelligence позволяют получить тактические, операционные и стратегические данные об угрозах. В их числе — потоки данных Threat Data Feeds; платформа для управления данными о киберугрозах CyberTrace; поисковый сервис Threat Lookup, предоставляющий расширенные данные и контекст об угрозах; сервис по отслеживанию инфраструктур кибергрупп Threat Infrastructure Tracking; Threat Analysis, который включает в себя облачную песочницу, предоставляющую исчерпывающую информацию о TTP анализируемых объектов, и сервис Threat Attribution Engine, позволяющий отнести вредоносный объект к той или иной группе; аналитические отчёты Threat Intelligence Reporting; сервис Difital Footprint Intelligence; а также сервис по удалению вредоносных и фишинговых доменов Takedown Service и сервис по взаимодействию с экспертами Ask the Analyst.

Доступ к комплексу сервисов осуществляется через Kaspersky Threat Intelligence Portal — сервис для анализа потенциальных угроз информационной безопасности, который предоставляет актуальные сведения об угрозах, что позволяет оперативно выявлять события из области ИБ и эффективно расследовать инциденты.

«Мы рады, что консалтинговая компания Quadrant Knowledge Solutions оценила технологическое превосходство комплекса наших сервисов информирования о киберугрозах. Мы регулярно принимаем участие в подобных исследованиях, чтобы получить независимое подтверждение эффективности наших технологий и решений, предоставляющих актуальную информацию о киберугрозах и способствующих надёжной защите бизнеса», — комментирует Александр Лискин, руководитель управления исследования угроз в «Лаборатории Касперского».

По данным Gartner, расходы организаций на продукты и сервисы в области кибербезопасности продолжат увеличиваться по всему миру и к концу 2023 года достигнут более $188,3 млрд. Такой рост обусловлен развивающимся ландшафтом киберугроз. При этом выбрать надёжное защитное решение, которое позволит вовремя обнаруживать угрозы и реагировать на них, становится сложнее, поскольку злоумышленники используют новые стратегии атак и свежие эксплойты.

«Портфолио сервисов „Лаборатории Касперского» даёт организациям целостное представление о ландшафте киберугроз, помогает выявлять и анализировать их и минимизировать риски. Комплекс сервисов включает в себя данные как от собственных центров экспертизы, географически распределённых команд исследователей и глобальной сети сенсоров, так и от сторонних независимых источников. Kaspersky Threat Intelligence предоставляет организациям широкие возможности для обеспечения информационной защиты ИТ-инфраструктуры, в том числе по выявлению, анализу, оценке и приоритизации рисков, а также по реагированию на инциденты. „Лаборатория Касперского” вошла в число лидеров в матрице SPARK за второй квартал 2023 года», — комментирует Рия Томар, аналитик Quadrant Knowledge Solutions.

В отчёте The Quadrant Knowledge Solutions SPARK Matrix представлен подробный анализ динамики глобального рынка сервисов информирования о киберугрозах, основных трендов и производителей. Отчёт поможет получить стратегическую информацию о поставщиках для оценки их возможностей, сравнения их позиций на рынке и конкурентных преимуществ. Ознакомиться с полной версией отчёта SPARK Matrix: Digital Threat Intelligence Management можно по ссылке.

Узнать больше о портфолио сервисов Kaspersky Threat Intelligence можно на сайте.