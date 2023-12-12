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13 декабря, 2023
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Google опубликовал список самых популярных поисковых запросов в 2023 году

Google

В рамках проекта «Год в поиске» компания Google опубликовала список самых популярных поисковых запросов в 2023 году. Список, опубликованный на официальной странице платформы, разделен на 18 тематических блоков — самые популярные события, персоны, актеры, музыканты, сериалы и другие.

Самым популярным событием по количеству запросов стал военный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Известной личностью стал защитник американской футбольной команды «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин. Самой популярной умершей персоной стал актер Мэттью Перри. Самым часто запрашиваемым фильмом стали «Барби» и «Оппенгеймер», а сериалом — «Одни из нас» и «Уэнсдэй». Главным актером года стал Джереми Раннер, известный по роли Соколиного глаза в франшизе «Мстители», а актрисой — Дженна Ортега из сериала «Уэнсдэй». Самой популярной исполнительницей, чье имя чаще всего искали в Google в 2023 году, стала Шакира. Самый популярный запрос по играм возглавило приключение Hogwarts Legacy, действие которого происходит во вселенной «Гарри Поттера».

Полный список можно посмотреть по ссылке.

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