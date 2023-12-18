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19 декабря, 2023
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Bloomberg: Apple AirPods 4 получат новый дизайн и активное шумоподавление

Apple AirPods 4

Журналист издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) сообщил, что Apple планирует выпустить четвертое поколение беспроводных наушников AirPods в 2024 году. Компания выпустит две версии AirPods 4, которые будут доступны в разных ценовых категориях. Такой шаг обусловлен стремлением Apple заменить AirPods 3, а также более дешевые AirPods 2. AirPods 3 и AirPods 2, помимо дизайна, мало чем отличаются друг от друга. Поэтому потребители чаще выбирают более доступные AirPods 2, что негативно сказывается на доходах производителя.

По мнению Гурмана, наушники AirPods 4 получат обновленный дизайн, который позволит им выглядеть как нечто среднее между AirPods 3 и AirPods Pro — с короткой «ножкой» и улучшенной посадкой. Появятся ли силиконовые амбушюры, не уточняется.

Обновленный кейс наушников дополнит динамик, на основе которого реализуется функция Find My, а также интерфейс USB Type-C вместо Lightning для подзарядки. Кроме того, гарнитуры впервые в истории серии получат функцию активного шумоподавления (ANC). Ранее такой опцией могли похвастать лишь Pro-версии наушников.

Apple планирует оснастить AirPods функциональностью слухового аппарата. Эта функция появится в 2024 году в рамках обновления ПО. Наушники будут предлагать пользователям пройти тест, который поможет выявить нарушения слуха и откалибровать аксессуар под себя.

Также в 2024 году компания планирует выпустить обновленные AirPods Max. Нововведения ограничатся появлением дополнительных цветовых вариантов и интерфейса USB Type-C вместо Lightning. А выход новых AirPods Pro ожидается лишь в 2025 году.

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