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1 декабря, 2023
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В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры- Jitsu Squad и Mighty Fight Federation

Epic Games Store

В Epic Games Store очередная еженедельная раздача. На этот раз предлагаются бесплатно две игры — Jitsu Squad и Mighty Fight Federation. Акция будет действовать до 7 декабря в 20:00 по бакинскому времени.

Jitsu Squad – это 2D-экшен с мультяшной графикой. Игрокам предстоит продвигаться по разнообразным локациям, попутно уничтожая орды врагов. Прохождение доступно как в одиночном режиме, так и в кооперативном до четырех человек.

Mighty Fight Federation — 3D-файтинг с 14 персонажами на выбор. Играть можно как одному в аркадном режиме, так и в компании друзей, сражаясь друг с другом.

На следующей неделе в Epic Games Store можно будет бесплатно забрать экшен GigaBash.

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