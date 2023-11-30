При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций

Самый крупный частный мобильный оператор страны Bakcell в очередной раз оказал поддержку инновациям в качестве «Партнера Скорости и Телекоммуникаций» InMerge Innovation Summit.

В Бакинском Конгресс центре завершился первый день охватывающего период с 30 ноября по 1 декабря 2023 года самого крупного регионального саммита при организационной поддержке «PASHA Holding» и ведущем спонсорстве компании Bakcell. Компания Bakcell, известная своей поддержкой инновациям и высокотехнологическим новшествам, уже третий год, спонсируя инновационные мероприятия, сохраняет свою динамичую роль.

Основная цель мероприятия — собрать вместе ведущих в сфере технологий лидеров, компании, инновационно-ориентированные стартапы, оказать поддержку формированию инновационной экосистемы в регионе. В первый день мероприятия в телекоммуникационной вертикали Главный исполнительный директор Bakcell Клаус Мюллер поделился с аудиторией своими знаниями и опытом, провел обмен мнениями с участниками мероприятия.

«Будучи компанией, которая отличается инновационными решениями в телекоммуникационной отрасли, мы гордимся тем, что являемся «Партнером Скорости и Телекоммуникаций» данного мероприятия. За последнее время мы предприняли серьезные шаги в телекоммуникационном секторе, предоставив абонентам наисовременнейшую голосовую технологию VoLTE и обновленное приложение Bakcell. Результатом наших успехов стало то, что в 2023 году мы удостоились награды Speedtest от компании Ookla® и были признаны «Самым скоростным оператором Азербайджана». Как Bakcell, мы еще больше усилим нашу широкомасштабную деятельность по привлечению в страну самых передовых технологий в предстоящий период», — сказал Клаус Мюллер.

Компания Bakcell, осуществляющая во всех уголках страны широкомасштабную кампанию под девизом «Самый скоростной в стране», входит в состав NEQSOL Holding.