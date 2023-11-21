spot_img
21 ноября, 2023
ДомойSoftwareМобильные приложенияВ WhatsApp стала доступна авторизация через электронную почту

В WhatsApp стала доступна авторизация через электронную почту

WhatsApp

Команда мессенджера WhatsApp начала распространение среди пользователей новой функции — возможность авторизации через электронную почту в качестве альтернативы использованию номера телефона. Ранее функция тестировалась среди пользователей бета-версий WhatsApp.

Для использования новой функции необходимо в настройках WhatsApp открыть раздел «Учетная запись», выбрать пункт «Электронная почта» и указать адрес своего почтового ящика. При авторизации на электронную почту пользователя будет высылаться проверочное письмо со ссылкой, по которой необходимо перейти для завершения процесса. Ожидается, что такой подход позволит надежнее защитить аккаунты.

Поскольку почтовый адрес используется только для авторизации, для взаимодействия с сервисом пользователю по-прежнему будет необходим действующий номер мобильного оператора. Возможность авторизации посредством SMS с помощью PIN-кода по-прежнему останется.

Новая функция постепенно внедряется среди пользователей стабильных версий мессенджера для iOS и Android.

Предыдущая статья
Представлена платформа MediaTek Dimensity 8300 с продвинутыми возможностями ИИ
Следующая статья
Топ-20 самых распространенных паролей в 2023 году
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,099ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
709ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»