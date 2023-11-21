В WhatsApp стала доступна авторизация через электронную почту

Команда мессенджера WhatsApp начала распространение среди пользователей новой функции — возможность авторизации через электронную почту в качестве альтернативы использованию номера телефона. Ранее функция тестировалась среди пользователей бета-версий WhatsApp.

Для использования новой функции необходимо в настройках WhatsApp открыть раздел «Учетная запись», выбрать пункт «Электронная почта» и указать адрес своего почтового ящика. При авторизации на электронную почту пользователя будет высылаться проверочное письмо со ссылкой, по которой необходимо перейти для завершения процесса. Ожидается, что такой подход позволит надежнее защитить аккаунты.

Поскольку почтовый адрес используется только для авторизации, для взаимодействия с сервисом пользователю по-прежнему будет необходим действующий номер мобильного оператора. Возможность авторизации посредством SMS с помощью PIN-кода по-прежнему останется.

Новая функция постепенно внедряется среди пользователей стабильных версий мессенджера для iOS и Android.