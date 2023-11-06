В Telegram появились розыгрыши призов в каналах и бесплатная Premium-подписка

Команда разработчиков мессенджера Telegram выпустила очередное обновление. С сегодняшнего дня владельцы каналов могут проводить розыгрыши, случайным образом распределяя призы среди подписчиков. Миллионы пользователей смогут выиграть бесплатную подписку Premium и другие призы, причем Telegram гарантирует, что победители будут выбраны честно.

Создание розыгрыша

Помимо количества победителей и срока проведения розыгрыша, организаторы при желании могут ограничить круг участников только новыми подписчиками канала или жителями определенных стран. Также можно указать дополнительные каналы, на которые пользователям необходимо подписаться для участия в розыгрыше.

Организовать розыгрыш могут каналы любого уровня, для этого достаточно перейти в профиль канала > ⋮ или ⋯ > Статистика > Голоса. Перед стартом розыгрыша организатору необходимо оплатить выбранное количество Premium-подписок. Это можно сделать в любом приложении Telegram, но выгоднее будет воспользоваться ботом @PremiumBot или платформой Fragment. На платформе Fragment можно приобрести тысячи подписок одновременно.

Бесплатная подписка Telegram Premium

Владельцы каналов могут создать розыгрыш и задать условия его проведения всего парой нажатий. По окончании розыгрыша Telegram случайным образом определит победителей из числа пользователей, которые соответствуют заданным критериям.

Победители получают подарочные коды, которые могут служить публичным подтверждением победы в розыгрыше. Каждый подарочный код активирует бесплатную подписку Telegram Premium, но организаторы могут добавить к подписке и свои собственные призы.

Пользователи могут прямо сейчас присоединиться к розыгрышу призов от Генерального Тотемного Животного Telegram. Для участия достаточно подписаться на его канал до 13 ноября.

Распределение голосов

Розыгрыши призов — это не просто способ привлечь новую аудиторию: за каждую разыгранную Premium-подписку канал автоматически получает 4 голоса. Эти голоса нельзя передать другому каналу, они останутся у канала-организатора на срок действия розданных бесплатных подписок. Голоса повышают уровень канала, что позволяет ему публиковать истории, менять цвет названия и т.д.

Пользователи, оплатившие подписку самостоятельно, получают 4 голоса, которые можно отдать одному каналу или распределить между несколькими. Если подарить Telegram Premium другому пользователю, он получает один голос, а вы — три дополнительных.