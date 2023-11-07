В Шеки прошло 8-е региональное ИКТ-мероприятие «FEMMES DIGITALES» для девочек – StarTech

4 ноября 2023 года в Шекинском центре «ASAN xidmət» прошло 8-е региональное ИКТ-мероприятие для школьниц – StarTech, организованное Общественным Объединением «Поддержка женщин в сфере технологий» — «FEMMES DIGITALES». Традиционное мероприятие получило организационную поддержку от «ASAN xidmət» и Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики. Конференция, которая была проведена при финансовой поддержке компаний Fominov Consulting и B.EST Solutions, а также в партнерстве с STEP IT Академией, получила информационную поддержку от журнала InfoСity. Памятные подарки для детей были предоставлены при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта.

Мероприятие началось с вступительной речи временно исполняющего обязанности директора Шекинского центра «ASAN xidmət» Бахруза Насибова, который подчеркнул важность IT-образования для девочек. На первом этапе представители «FEMMES DIGITALES» ознакомили девочек на своем примере с различными профессиями, связанными с технологиями, представили свою повседневную работу и профессиональные навыки в этой области. Школьницам была представлена карта школ и университетов Азербайджана, где девушки смогут продолжить образование в сфере технологий. На следующем этапе был проведен семинар по обучению презентационным навыкам, по окончанию которого школьницы в составе команд представили публике свои инновационные проекты и план реализации. Каждая девочка должна была также выбрать себе профессию и роль, которую она в этом проекте реализует. В рамках практического занятия менторы STEP IT Академии ознакомили девочек с основами кодирования и робототехники.

Более 70 учениц из разных школ города Шеки и прилегающих к нему деревень приняли участие в программе StarTech. Мероприятие прошло при участии членов «FEMMES DIGITALES» — женщин, в число которых входят главы и ведущие специалисты таких компаний, как B.EST Solutions, Pasha Bank, BLOOM Group, Сybernet, Bestcomp Group, Fominov Consulting, MONT, STEP IT Академия и таких организаций, как Министерство цифрового развития и транспорта, Министерство Науки и Образования, «ASAN xidmət», Бакинский Европейский Лицей. В завершении мероприятия все ученицы были награждены дипломами об участии в программе.

В рамках регионального тура члены «FEMMES DIGITALES» ознакомились с деятельностью Шекинского центра керамики и выставочного центра «ABAD».

Региональная программа действует с 2016 года и благодаря инициативе StarTech около тысячи девушек из сельской местности, включая небольшие деревни, получили возможность погрузиться в мир технологий и изучить их потенциал. Ранее программа проводилась в городах Масаллы, Габала, Губа, Шамаха, Мингячевир, Лянкяран и Исмаиллы, где получила положительные отзывы как от девочек, так и от их родителей. Важно подчеркнуть, что данная программа играет значительную роль в расширении возможностей школьниц в области получения профессионального и высшего образования в сфере технологий. Посредством образовательных мероприятий и вдохновляющих практических занятий, а также представления реальных примеров женщин-лидеров организации Femmes Digitales, эта инициатива способствует повышению интереса девушек к информационным технологиям и TECH-индустрии в целом. Это позволяет им рассмотреть технологическую сферу как перспективную карьеру и открыть новые горизонты в своем образовании и будущей профессиональной деятельности.