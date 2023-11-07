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7 ноября, 2023
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Свежий рейтинг AnTuTu самых производительных iPhone и iPad

AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных мобильных устройств Apple по итогам октября. Эксперты отмечают, что платформе Apple A17 Pro очень далеко до уровня M1.

Первые пять мест занимают планшеты Apple, на шестом и седьмом расположились iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. На восьмом iPhone 14 Pro, девятом — iPhone 14 Pro Max, а замыкает десятку iPhone 15 Plus.

Данные собирались в период с 1 по 31 октября 2023 года. Для каждого устройства учитывались результаты не менее 1000 тестов.

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