В четвертом квартале продажи iPhone выросли на 3%, Mac — упали на 34%

Компания Apple опубликовала отчет за четвертый квартал 2023 финансового года, который у нее завершился 30 сентября. В отчете отмечается, что это был рекордный квартал с точки зрения выручки от продаж iPhone.

Выручка за отчетный период составила $89,5 млрд., что немного меньше, чем годом ранее, когда она была равна $90,1 млрд. Операционная прибыль выросла с 24,9 до $27 млрд., чистая прибыль также повысилась — с 20,7 до $23 млрд.

Продажи iPhone принесли Apple $43,8 млрд. ($42,6 млрд годом ранее), а продажи всех остальных устройств снизились. Носимая и домашняя электроника — снижение с 9,65 до $9,3млрд., iPad — с 7,2 до $6,4 млрд., Mac — с 11,5 до $7,6 млрд. Рост также показал сегмент сервисов (+16%).

CEO Apple Тим Кук отметил: «Я думаю, что декабрьский квартал для Mac окажется значительно более успешным. У нас есть M3, у нас есть новые продукты».