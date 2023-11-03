SAP поможет каждому разработчику стать экспертом по генеративному искусственному интеллекту

На мероприятии SAP TechEd 2023 компания SAP SE (NYSE: SAP) представила ряд возможностей и разработок в области генеративного искусственного интеллекта, которые позволят разработчикам любого уровня квалификации увеличить эффективность бизнеса в эпоху искусственного интеллекта.

«В условиях быстрого развития технологий и бизнеса каждый разработчик должен обладать навыками работы с искусственным интеллектом «, — подчеркнул Юрген Мюллер, директор по технологиям и член правления SAP SE. «Инновации, представленные на SAP TechEd — от инструментов для создания профессионального кода с поддержкой ИИ до центра разработки расширений и приложений на базе генеративного ИИ с использованием SAP Business Technology Platform, способствуют развитию разработчиков, ставших неотъемлемой частью AI-революции, и предоставляют им необходимые ресурсы для изменения методов управления бизнесом».

Поскольку организации стремятся извлечь коммерческую пользу из применения генеративного искусственного интеллекта, сотрудничество между экспертами и разработчиками играет ключевую роль. Компания SAP представляет решения SAP Build Code, которые упрощают взаимодействие с бизнес-экспертами, использующими low-code решения SAP Build, представленные на SAP TechEd в 2022 году. Решения SAP Build Code, специально созданные для приложений SAP и экосистемы SAP, предоставляют разработчикам инструменты для увеличения производительности, основанные на искусственном интеллекте и оптимально подходят для разработки на Java и JavaScript. Для повышения эффективности SAP Build Code также использует возможности нового генеративного искусственного интеллекта SAP Joule, который исключительно хорошо понимает бизнес и включает функции генерации кода для создания моделей данных, логики приложений и тестовых сценариев.

Качественные данные являются основой эффективного искусственного интеллекта, и SAP HANA Cloud продолжает внедрять инновации в сфере данных, добавляя новые возможности векторных баз данных к своим мультимодельным предложениям без дополнительных затрат для пользователей. Векторные хранилища данных управляют неструктурированными данными, такими как текст, изображения или аудио, обеспечивая долговременное хранение и лучший контекст для моделей искусственного интеллекта. Это усовершенствование упрощает поиск и быстрое извлечение похожих объектов. Например, пользователи могут искать поставщиков на основе формулировок в их контрактах, изучать историю платежей и отслеживать отдельные заказы Добавление функций векторной базы данных обогащает взаимодействие между большими языковыми моделями и критически важными данными организации, упрощая получение ценной информации в безопасной и частной среде и тем самым уменьшая проблемы, связанные с данными.

AI Foundation on SAP BTP, новый единый центр для разработчиков, позволяющий создавать расширения и приложения на базе ИИ и генеративного ИИ на SAP BTP, будет способствовать дальнейшему увеличению результативности и эффективности разработчиков. AI Foundation включает в себя все, что необходимо разработчикам для создания готовых к использованию инструментов искусственного интеллекта на SAP BTP — от готовых сервисов искусственного интеллекта и доступа к лучшим языковым моделям до функций векторных баз данных и управления периодом выполнения и жизненным циклом искусственного интеллекта.

Быстрое развитие технологических инноваций привело к увеличению мирового спроса на квалифицированных разработчиков, и компания SAP активно расширяет свои образовательные возможности, чтобы соответствовать этим требованиям. В рамках обязательств по подготовке двух миллионов специалистов к 2025 году и в дополнение к уже имеющимся бесплатным образовательным материалам по искусственному интеллекту, компания SAP сегодня запустила новые ролевые сертификаты и предоставила бесплатные образовательные ресурсы для разработчиков, работающих с внутренним кодом и использующих модель разработки ABAP Cloud. Два новых образовательных ресурса, посвященных разработке на ABAP в SAP BTP и SAP S/4HANA, доступны на сайте SAP Learning. Они дают разработчикам освоить навыки создания готовых к использованию в облаке расширений в соответствии со стратегией чистого ядра SAP.

Компания SAP также присоединилась к корпоративной партнерской программе Стэнфордского института человеко-ориентированного искусственного интеллекта (HAI). Исследователи и инженеры SAP будут сотрудничать с академическим сообществом Стэнфорда, включая преподавателей и студентов, в вопросах пересечения генеративного ИИ и бизнеса.

Подробнее обо всех анонсах, представленных на SAP TechEd 2023, можно узнать из нашего новостного справочника здесь.