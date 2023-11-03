Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве на $8 млрд

Суд присяжных в США признал основателя криптобиржи FTX, экс-миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), виновным в мошенничестве и преступном сговоре.

В этот четверг Жюри присяжных в федеральном суде Манхэттена признало Бэнкмана-Фрида виновным по всем семи пунктам обвинения по итогам многомесячного процесса. Он признан виновным в хищении средств клиентов на сумму $8 млрд. в деле, ставшем одним из крупнейших финансовых скандалов в истории.

«Криптоиндустрия может быть новой, такие игроки, как Сэм Бэнкман-Фрид, могут быть новыми, но этот вид мошенничества стар как мир, и у нас нет на это терпения», — заявил главный федеральный прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс журналистам у здания суда.

Вердикт был вынесен через год после краха FTX, который потряс финансовые рынки и лишил Бэнкмана-Фрида личного состояния в $26 млрд. Окружной судья Льюис Каплан назначил вынесение приговора Бэнкману-Фриду на 28 марта 2024 года – ему грозят несколько десятилетий тюремного заключения.

Адвокат подсудимого Марк Коэн заявил, что он «разочарован» решением присяжных, но уважает его. «Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности и продолжит энергично бороться с выдвинутыми против него обвинениями», — сказал он.

Основатель FTX был арестован на Багамах по просьбе американских прокуроров в декабре 2022 года — за день до того, как он должен был дать показания в Конгрессе США о внезапном крахе одной их крупнейших в мире торговых площадок для цифровых валют. Крах FTX стал одним из целой серии обвалов в отрасли, в результате которых биткоин, крупнейшая криптовалюта, упал до самых низких уровней с 2020 года.

Сэм Бэнкман-Фрид находится в тюрьме с августа 2023 года, после того как судья Льюис Каплан отменил его освобождение под залог, придя к выводу, что он влиял на показания свидетелей обвинения.