Nar — официальный партнер международного турнира по ММА «RIZIN»

При поддержке Nar впервые в Баку будет организован международный турнир «RIZIN» «Landmark 7». Долгожданный турнир по ММА пройдет 4 ноября на Национальной арене гимнастики. Помимо известных профессиональных спортсменов из 13 стран мира, в турнире также примут участие всемирно известные отечественные спортсмены.

Nar гордится тем, что является главным спонсором турнира и желает успехов всем нашим спортсменам. Отметим, что организаторами мероприятия являются Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Боевая федерация RIZIN, а официальным промоутером – компания Baku City Circuit.