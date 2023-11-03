spot_img
4 ноября, 2023
ДомойТелекомНовости операторовNar - официальный партнер международного турнира по ММА «RIZIN»

Nar — официальный партнер международного турнира по ММА «RIZIN»

RIZIN

При поддержке Nar впервые в Баку будет организован международный турнир «RIZIN» «Landmark 7». Долгожданный турнир по ММА пройдет 4 ноября на Национальной арене гимнастики. Помимо известных профессиональных спортсменов из 13 стран мира, в турнире также примут участие всемирно известные отечественные спортсмены.

Nar гордится тем, что является главным спонсором турнира и желает успехов всем нашим спортсменам. Отметим, что организаторами мероприятия являются Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Боевая федерация RIZIN, а официальным промоутером – компания Baku City Circuit.

Предыдущая статья
AnTuTu-ya görə «puluna dəyən» ən yaxşı smartfonlar. Oktyabr 2023
Следующая статья
SAP поможет каждому разработчику стать экспертом по генеративному искусственному интеллекту
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,104ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»