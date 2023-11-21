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21 ноября, 2023
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Redmi Note 13R Pro: OLED-экран 120 Hz и камера на 108 Мп за $275

Redmi Note 13R Pro

Компания Xiaomi представила в Китае среднебюджетный смартфон Redmi Note 13R Pro. Одна из главных особенностей нового устройства — 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2400 × 1080 пикселей, который поддерживает частоту обновления 120 Hz. (ШИМ 1920 Hz). Максимальная яркость достигает 1000 нит.

За производительность Redmi Note 13R Pro отвечает мобильная платформа MediaTek Dimensity 6080, работающая в связке с 12 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 на 256 Gb.

Смартфон оснащен 108 Мп основной камерой, дополненной 2 Мп датчиком глубины. Для селфи используется камера с разрешением 16 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, ИК-датчик, сенсор отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъем. Габариты смартфона составляют 161,1 x 75 x 7,7 мм, вес — 175 гр. Аппарат работает под управлением Android 13 с оболочкой MIUI 14.

Redmi Note 13R Pro в черном, золотом и синем цветах корпуса уже поступил в продажу в Китае по цене $275.

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