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23 ноября, 2023
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QNAP выпускает новую серию корпусов для SATA HDD JBOD с интерфейсом PCIe для получения хранилища петабайтного уровня

QNAP

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила новую серию корпусов для хранения данных PCIe JBOD TL-Rx00PES-RP с интерфейсом PCIe Gen 3 x8, обеспечивающими скорость передачи данных до 64 Гбит/с:

  • TL-R1600PES-RP: 16 отсеков для дисков. Модель для монтажа в стойку 3U.
  • TL-R1200PES-RP: 12 отсеков для дисков. Модель для монтажа в стойку 2U.

Пользователи могут расширить существующие тома хранения NAS до петабайтного уровня без необходимости перестройки RAID на главном NAS, подключив несколько устройств серии TL-Rx00PES-RP. Серия TL-Rx00PES-RP поддерживает диски SATA, что позволяет предприятиям возможность выбора из широкого спектра корпоративных жестких дисков. Эта серия идеально подходит для компаний, которым требуется архивировать/резервировать приложения виртуализации, записи наблюдения, большие данные и мультимедиа.

«Технологический прогресс обычно достигается за счет увеличения требований к хранению данных. Организации, которые обрабатывают особенно большие наборы данных, такие как исследовательские институты и компании по производству медиа, нуждаются в простых в масштабировании решениях. QNAP представляет для них серию TL-Rx00PES-RP в качестве решения для хранения данных петабайтного уровня. Серия TL-Rx00PES-RP поддерживает диски SATA, которые недороги и включают модели с большой емкостью», — сказал Джерри Денг (Jerry Deng), менеджер по продуктам QNAP.

Основные характеристики серии TL-Rx00PES-RP:

Название модели TL-R1600PES-RP TL-R1200PES-RP
Дисковые отсеки на единицу 16 12
Макс. количество подключенных модулей JBOD 12 12
Макс. общее количество жестких дисков 192 144
Макс. емкость 2,9 ПБ 2,0 ПБ

Включение и выключение устройств серии TL-Rx00PES-RP связано с хостовым NAS, что помогает IТ-персоналу сократить количество задач по управлению оборудованием. Для масштабирования NAS с помощью корпусов расширения серии TL-Rx00PES-RP необходимы карты расширения хранилища QXP-3X8PES (PCIe Gen 3 x8) или QXP-3X4PES (PCIe Gen 3 x4).

Новая серия TL-Rx00PES-RP уже доступна для заказа в Азербайджане по следующим ценам:

PN Описание модели MSRP, AZN
TL-R1200PES-RP-192S-AR5 TL-R1200PES-RP (192TB), 12* Seagate 16TB HDD ST16000NM000J,
5 Years ARP, Assembly + Test		 11,999.00
TL-R1200PES-RP-192W-AR5 TL-R1200PES-RP (192TB), 12* Western Digital 16TB WD161KFGX,
5 Years ARP, Assembly + Test		 149,999.00
PN Описание модели MSRP, AZN
TL-R1600PES-RP-192S-AR5 TL-R1600PES-RP (192TB), 16* Seagate 12TB ST12000NM000J,
5 Years ARP, Assembly + Test		 14,999.00
TL-R1600PES-RP-192W-AR5 TL-R1600PES-RP (192TB), 16* Western Digital 12TB WD121KFBX,
5 Years ARP, Assembly + Test		 18,999.00

 

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