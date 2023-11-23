QNAP выпускает новую серию корпусов для SATA HDD JBOD с интерфейсом PCIe для получения хранилища петабайтного уровня

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила новую серию корпусов для хранения данных PCIe JBOD TL-Rx00PES-RP с интерфейсом PCIe Gen 3 x8, обеспечивающими скорость передачи данных до 64 Гбит/с:

TL-R1600PES-RP: 16 отсеков для дисков. Модель для монтажа в стойку 3U.

TL-R1200PES-RP: 12 отсеков для дисков. Модель для монтажа в стойку 2U.

Пользователи могут расширить существующие тома хранения NAS до петабайтного уровня без необходимости перестройки RAID на главном NAS, подключив несколько устройств серии TL-Rx00PES-RP. Серия TL-Rx00PES-RP поддерживает диски SATA, что позволяет предприятиям возможность выбора из широкого спектра корпоративных жестких дисков. Эта серия идеально подходит для компаний, которым требуется архивировать/резервировать приложения виртуализации, записи наблюдения, большие данные и мультимедиа.

«Технологический прогресс обычно достигается за счет увеличения требований к хранению данных. Организации, которые обрабатывают особенно большие наборы данных, такие как исследовательские институты и компании по производству медиа, нуждаются в простых в масштабировании решениях. QNAP представляет для них серию TL-Rx00PES-RP в качестве решения для хранения данных петабайтного уровня. Серия TL-Rx00PES-RP поддерживает диски SATA, которые недороги и включают модели с большой емкостью», — сказал Джерри Денг (Jerry Deng), менеджер по продуктам QNAP.

Основные характеристики серии TL-Rx00PES-RP:

Название модели TL-R1600PES-RP TL-R1200PES-RP Дисковые отсеки на единицу 16 12 Макс. количество подключенных модулей JBOD 12 12 Макс. общее количество жестких дисков 192 144 Макс. емкость 2,9 ПБ 2,0 ПБ

Включение и выключение устройств серии TL-Rx00PES-RP связано с хостовым NAS, что помогает IТ-персоналу сократить количество задач по управлению оборудованием. Для масштабирования NAS с помощью корпусов расширения серии TL-Rx00PES-RP необходимы карты расширения хранилища QXP-3X8PES (PCIe Gen 3 x8) или QXP-3X4PES (PCIe Gen 3 x4).

Новая серия TL-Rx00PES-RP уже доступна для заказа в Азербайджане по следующим ценам: