QNAP выпускает новую серию корпусов для SATA HDD JBOD с интерфейсом PCIe для получения хранилища петабайтного уровня

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила новую серию корпусов для хранения данных PCIe JBOD TL-Rx00PES-RP с интерфейсом PCIe Gen 3 x8, обеспечивающими скорость передачи данных до 64 Гбит/с:
- TL-R1600PES-RP: 16 отсеков для дисков. Модель для монтажа в стойку 3U.
- TL-R1200PES-RP: 12 отсеков для дисков. Модель для монтажа в стойку 2U.
Пользователи могут расширить существующие тома хранения NAS до петабайтного уровня без необходимости перестройки RAID на главном NAS, подключив несколько устройств серии TL-Rx00PES-RP. Серия TL-Rx00PES-RP поддерживает диски SATA, что позволяет предприятиям возможность выбора из широкого спектра корпоративных жестких дисков. Эта серия идеально подходит для компаний, которым требуется архивировать/резервировать приложения виртуализации, записи наблюдения, большие данные и мультимедиа.
«Технологический прогресс обычно достигается за счет увеличения требований к хранению данных. Организации, которые обрабатывают особенно большие наборы данных, такие как исследовательские институты и компании по производству медиа, нуждаются в простых в масштабировании решениях. QNAP представляет для них серию TL-Rx00PES-RP в качестве решения для хранения данных петабайтного уровня. Серия TL-Rx00PES-RP поддерживает диски SATA, которые недороги и включают модели с большой емкостью», — сказал Джерри Денг (Jerry Deng), менеджер по продуктам QNAP.
Основные характеристики серии TL-Rx00PES-RP:
|Название модели
|TL-R1600PES-RP
|TL-R1200PES-RP
|Дисковые отсеки на единицу
|16
|12
|Макс. количество подключенных модулей JBOD
|12
|12
|Макс. общее количество жестких дисков
|192
|144
|Макс. емкость
|2,9 ПБ
|2,0 ПБ
Включение и выключение устройств серии TL-Rx00PES-RP связано с хостовым NAS, что помогает IТ-персоналу сократить количество задач по управлению оборудованием. Для масштабирования NAS с помощью корпусов расширения серии TL-Rx00PES-RP необходимы карты расширения хранилища QXP-3X8PES (PCIe Gen 3 x8) или QXP-3X4PES (PCIe Gen 3 x4).
Новая серия TL-Rx00PES-RP уже доступна для заказа в Азербайджане по следующим ценам:
|PN
|Описание модели
|MSRP, AZN
|TL-R1200PES-RP-192S-AR5
|TL-R1200PES-RP (192TB), 12* Seagate 16TB HDD ST16000NM000J,
5 Years ARP, Assembly + Test
|11,999.00
|TL-R1200PES-RP-192W-AR5
|TL-R1200PES-RP (192TB), 12* Western Digital 16TB WD161KFGX,
5 Years ARP, Assembly + Test
|149,999.00
|PN
|Описание модели
|MSRP, AZN
|TL-R1600PES-RP-192S-AR5
|TL-R1600PES-RP (192TB), 16* Seagate 12TB ST12000NM000J,
5 Years ARP, Assembly + Test
|14,999.00
|TL-R1600PES-RP-192W-AR5
|TL-R1600PES-RP (192TB), 16* Western Digital 12TB WD121KFBX,
5 Years ARP, Assembly + Test
|18,999.00