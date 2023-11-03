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4 ноября, 2023
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Evido расскажет о передовых решениях в сфере рекламных технологий Meta на конференции MeasureCamp

Evido

Компания Evido станет партнером и платиновым спонсором конференции MeasureCamp, запланированной на 5 ноября в Баку.

MeasureCamp – это мероприятие, посвященное цифровой аналитике, где участники будут взаимодействовать в различных форматах, включая презентации и интерактивные игры.

На мероприятии выступит Фарид Афанди, региональный менеджер Evido в Азербайджане, который поделится информацией об услугах Evido, актуальных тенденциях в сфере Meta рекламы и значении искусственного интеллекта в цифровой рекламе.

Evido является официальным партнером Meta по продажам в Азербайджане, предоставляя местным компаниям поддержку по разнообразным рекламным возможностям Meta. Компания Evido консультирует клиентов по созданию эффективных рекламных кампаний, помогает внедрять новейшие технологии и совершенствовать навыки в этой области.

Чтобы быть в курсе последних новостей об участии Evido в конференции MeasureCamp, просто следите за их аккаунтами в социальных сетях.

Facebook: https://www.facebook.com/Evido.Azerbaijan

Instagram: https://www.instagram.com/evido_az/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/evido-az

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