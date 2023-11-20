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21 ноября, 2023
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OnePlus запустила бесплатную нейросеть для генерации музыки и песен

OnePlus AI Music Studio

Компания OnePlus представила бесплатный сервис AI Music Studio, который позволяет с помощью искусственного интеллекта создавать музыку, песни и видеоклипы к ним.

Композицию можно сгенерировать в нескольких жанрах, пока что доступен рэп и EDM, а позже можно будет создавать поп-музыку. Пользователь также может выбрать настроение трека (счастливое, энергичное, романтическое, грустное) и назначить тему. На основе этих данных нейросеть сгенерирует видеоряд.

Кроме того, можно добавить описание, чтобы сервис сгенерировал текст песни и наложил его на мелодию. Пока что этот режим работает только при использовании рэп-жанра. Готовый видеоклип можно скачать, опубликовать на платформе OnePlus или поделиться с кем-либо с помощью ссылки.

OnePlus AI Music Studio доступна по адресу aimusicstudio.oneplus.com. Для начала процесса требуется регистрация.

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