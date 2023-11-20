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20 ноября, 2023
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Servionix Group представляет в Азербайджане SERVI5 — революционное решение в области кибербезопасности

SERVI5

Представительство компании Servionix Group, известного поставщика услуг в сфере кибербезопасности, объявляет о пополнении собственного портфеля предлагаемых на рынке Азербайджана решений таким продуктом, как SERVI5, позволяющим заменить множество разрозненных решений, используемых организациями для обеспечения кибербезопасности и снижения киберрисков. Это принципиально новое поколение решений в сфере кибербезопасности, позволяющее защитить ваш бизнес от 99% возникающих угроз. Решение SERVI5 реализовано таким образом, чтобы быстро и изящно решать бизнес-задачи без дополнительной нагрузки на операционные и бизнес-процессы. В состав SERVI5 входят проверенные решения, основанные на передовых технологиях:

  • Защита всех типов устройств ваших сотрудников и клиентов.
  • Защита облачных бизнес-систем, данных и распределенной инфраструктуры.
  • Защита данных в локальных и облачных приложениях
  • Защита удаленных сотрудников и безопасный удаленный доступ к бизнес-приложениям
  • Защита от внутренних и внешних атак, взломов и утечки данных
  • Защита от корпоративного шпионажа и утечки конфиденциальных данных.

Кроме того, уникальная ноу-хау технология позволяет применять возможности SERVI5 в таких случаях, как:

  • Кибербуллинг. Защита от киберпреследований, вымогательств, распространения ложной информации и провокаций в онлайн пространстве, устранение возникающих рисков.
  • Кибер-телохранитель. Устранение рисков информационных атак; защита ментального здоровья через фильтрацию контента; защита девайсов и IoT устройств.
  • Онлайн защита детей и взрослых от вредоносного контента в веб-пространстве, наносящего вред психическому здоровью и личной жизни.
  • Программы-вымогатели. Защита от вредоносного программного обеспечения, распознавание рисков и устранение последствий.

В числе прочих преимуществ решения SERVI5 следует отметить:

  • Первоначальная установка за 1 час.
  • Не требуется дополнительного оборудования.
  • Не требуются дополнительные технические специалисты.
  • Самостоятельная установка или установка через партнеров.
  • Гибкая система оплаты подписки и ее продления.

Servi5 представляет собой консолидированное решение по кибербезопасности, заменяющее необходимость использования нескольких технологий. Решение подходит для использования в широком спектре отраслей, включая образовательные и медицинские учреждения, транспортные компании, «умный» город и муниципалитеты, государственные и правительственные структуры, отели и курорты, малый и средний бизнес, предприятия и т.д.

Следует отметить, что компания Servionix Group с момента своего основания в 2010 году заметно усилила свои позиции в регионе EMEA. Стремление компании предоставлять рынку первоклассные решения в области кибербезопасности отражено в широком портфолио продуктов и услуг, который включает в себя:

  • Службы управляемой безопасности (MSSP).
  • Управление, риски и соблюдение требований (GRC).
  • Аудит IТ и кибербезопасности.
  • Виртуальный директор по информационной безопасности (vCISO).
  • и другие.

Портфолио предложений Servionix Group для дистрибуции в странах присутствия, включая Азербайджан, где компания имеет официальное представительство, включает в себя:

  • Skybox — платформа управления состоянием безопасности.
  • Ammune L7 Defense — решение безопасности API.
  • Cyfox MailSecure — комплексное решение для обеспечения безопасности электронной почты.
  • Cyfox — XDR корпоративного уровня для малого и среднего бизнеса.
  • XM Cyber — инструмент моделирования атак.
  • Servy5 — безопасный просмотр веб-страниц на локальном сетевом уровне/SaaS.
  • Salvador Technologies — решение для восстановления данных.
  • Zadara — облачные вычисления и хранение данных.
  • Terafence — новый способ защиты от взлома «умных» зданий, критически важных активов и киберфизических систем.
  • Qualys — платформа IТ-безопасности и соответствия требованиям.
  • Deceptive Bytes — передовое решение для защиты от программ-вымогателей и вредоносных программ.
  • Checkmarx — анализатор кода.
  • и другие.

Для получения более подробной информации о решениях, предлагаемых Servionix Group на рынке Азербайджана, обращайтесь по электронному адресу: [email protected].

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