Servionix Group представляет в Азербайджане SERVI5 — революционное решение в области кибербезопасности

Представительство компании Servionix Group, известного поставщика услуг в сфере кибербезопасности, объявляет о пополнении собственного портфеля предлагаемых на рынке Азербайджана решений таким продуктом, как SERVI5, позволяющим заменить множество разрозненных решений, используемых организациями для обеспечения кибербезопасности и снижения киберрисков. Это принципиально новое поколение решений в сфере кибербезопасности, позволяющее защитить ваш бизнес от 99% возникающих угроз. Решение SERVI5 реализовано таким образом, чтобы быстро и изящно решать бизнес-задачи без дополнительной нагрузки на операционные и бизнес-процессы. В состав SERVI5 входят проверенные решения, основанные на передовых технологиях:
- Защита всех типов устройств ваших сотрудников и клиентов.
- Защита облачных бизнес-систем, данных и распределенной инфраструктуры.
- Защита данных в локальных и облачных приложениях
- Защита удаленных сотрудников и безопасный удаленный доступ к бизнес-приложениям
- Защита от внутренних и внешних атак, взломов и утечки данных
- Защита от корпоративного шпионажа и утечки конфиденциальных данных.
Кроме того, уникальная ноу-хау технология позволяет применять возможности SERVI5 в таких случаях, как:
- Кибербуллинг. Защита от киберпреследований, вымогательств, распространения ложной информации и провокаций в онлайн пространстве, устранение возникающих рисков.
- Кибер-телохранитель. Устранение рисков информационных атак; защита ментального здоровья через фильтрацию контента; защита девайсов и IoT устройств.
- Онлайн защита детей и взрослых от вредоносного контента в веб-пространстве, наносящего вред психическому здоровью и личной жизни.
- Программы-вымогатели. Защита от вредоносного программного обеспечения, распознавание рисков и устранение последствий.
В числе прочих преимуществ решения SERVI5 следует отметить:
- Первоначальная установка за 1 час.
- Не требуется дополнительного оборудования.
- Не требуются дополнительные технические специалисты.
- Самостоятельная установка или установка через партнеров.
- Гибкая система оплаты подписки и ее продления.
Servi5 представляет собой консолидированное решение по кибербезопасности, заменяющее необходимость использования нескольких технологий. Решение подходит для использования в широком спектре отраслей, включая образовательные и медицинские учреждения, транспортные компании, «умный» город и муниципалитеты, государственные и правительственные структуры, отели и курорты, малый и средний бизнес, предприятия и т.д.
Следует отметить, что компания Servionix Group с момента своего основания в 2010 году заметно усилила свои позиции в регионе EMEA. Стремление компании предоставлять рынку первоклассные решения в области кибербезопасности отражено в широком портфолио продуктов и услуг, который включает в себя:
- Службы управляемой безопасности (MSSP).
- Управление, риски и соблюдение требований (GRC).
- Аудит IТ и кибербезопасности.
- Виртуальный директор по информационной безопасности (vCISO).
- и другие.
Портфолио предложений Servionix Group для дистрибуции в странах присутствия, включая Азербайджан, где компания имеет официальное представительство, включает в себя:
- Skybox — платформа управления состоянием безопасности.
- Ammune L7 Defense — решение безопасности API.
- Cyfox MailSecure — комплексное решение для обеспечения безопасности электронной почты.
- Cyfox — XDR корпоративного уровня для малого и среднего бизнеса.
- XM Cyber — инструмент моделирования атак.
- Servy5 — безопасный просмотр веб-страниц на локальном сетевом уровне/SaaS.
- Salvador Technologies — решение для восстановления данных.
- Zadara — облачные вычисления и хранение данных.
- Terafence — новый способ защиты от взлома «умных» зданий, критически важных активов и киберфизических систем.
- Qualys — платформа IТ-безопасности и соответствия требованиям.
- Deceptive Bytes — передовое решение для защиты от программ-вымогателей и вредоносных программ.
- Checkmarx — анализатор кода.
- и другие.
Для получения более подробной информации о решениях, предлагаемых Servionix Group на рынке Азербайджана, обращайтесь по электронному адресу: [email protected].