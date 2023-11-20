Servionix Group представляет в Азербайджане SERVI5 — революционное решение в области кибербезопасности

Представительство компании Servionix Group, известного поставщика услуг в сфере кибербезопасности, объявляет о пополнении собственного портфеля предлагаемых на рынке Азербайджана решений таким продуктом, как SERVI5, позволяющим заменить множество разрозненных решений, используемых организациями для обеспечения кибербезопасности и снижения киберрисков. Это принципиально новое поколение решений в сфере кибербезопасности, позволяющее защитить ваш бизнес от 99% возникающих угроз. Решение SERVI5 реализовано таким образом, чтобы быстро и изящно решать бизнес-задачи без дополнительной нагрузки на операционные и бизнес-процессы. В состав SERVI5 входят проверенные решения, основанные на передовых технологиях:

Защита всех типов устройств ваших сотрудников и клиентов.

Защита облачных бизнес-систем, данных и распределенной инфраструктуры.

Защита данных в локальных и облачных приложениях

Защита удаленных сотрудников и безопасный удаленный доступ к бизнес-приложениям

Защита от внутренних и внешних атак, взломов и утечки данных

Защита от корпоративного шпионажа и утечки конфиденциальных данных.

Кроме того, уникальная ноу-хау технология позволяет применять возможности SERVI5 в таких случаях, как:

Кибербуллинг. Защита от киберпреследований, вымогательств, распространения ложной информации и провокаций в онлайн пространстве, устранение возникающих рисков.

Защита от киберпреследований, вымогательств, распространения ложной информации и провокаций в онлайн пространстве, устранение возникающих рисков. Кибер-телохранитель. Устранение рисков информационных атак; защита ментального здоровья через фильтрацию контента; защита девайсов и IoT устройств.

Устранение рисков информационных атак; защита ментального здоровья через фильтрацию контента; защита девайсов и IoT устройств. Онлайн защита детей и взрослых от вредоносного контента в веб-пространстве, наносящего вред психическому здоровью и личной жизни.

от вредоносного контента в веб-пространстве, наносящего вред психическому здоровью и личной жизни. Программы-вымогатели. Защита от вредоносного программного обеспечения, распознавание рисков и устранение последствий.

В числе прочих преимуществ решения SERVI5 следует отметить:

Первоначальная установка за 1 час.

Не требуется дополнительного оборудования.

Не требуются дополнительные технические специалисты.

Самостоятельная установка или установка через партнеров.

Гибкая система оплаты подписки и ее продления.

Servi5 представляет собой консолидированное решение по кибербезопасности, заменяющее необходимость использования нескольких технологий. Решение подходит для использования в широком спектре отраслей, включая образовательные и медицинские учреждения, транспортные компании, «умный» город и муниципалитеты, государственные и правительственные структуры, отели и курорты, малый и средний бизнес, предприятия и т.д.

Следует отметить, что компания Servionix Group с момента своего основания в 2010 году заметно усилила свои позиции в регионе EMEA. Стремление компании предоставлять рынку первоклассные решения в области кибербезопасности отражено в широком портфолио продуктов и услуг, который включает в себя:

Службы управляемой безопасности (MSSP).

Управление, риски и соблюдение требований (GRC).

Аудит IТ и кибербезопасности.

Виртуальный директор по информационной безопасности (vCISO).

и другие.

Портфолио предложений Servionix Group для дистрибуции в странах присутствия, включая Азербайджан, где компания имеет официальное представительство, включает в себя:

Skybox — платформа управления состоянием безопасности.

— платформа управления состоянием безопасности. Ammune L7 Defense — решение безопасности API.

— решение безопасности API. Cyfox MailSecure — комплексное решение для обеспечения безопасности электронной почты.

— комплексное решение для обеспечения безопасности электронной почты. Cyfox — XDR корпоративного уровня для малого и среднего бизнеса.

— XDR корпоративного уровня для малого и среднего бизнеса. XM Cyber — инструмент моделирования атак.

— инструмент моделирования атак. Servy5 — безопасный просмотр веб-страниц на локальном сетевом уровне/SaaS.

— безопасный просмотр веб-страниц на локальном сетевом уровне/SaaS. Salvador Technologies — решение для восстановления данных.

— решение для восстановления данных. Zadara — облачные вычисления и хранение данных.

— облачные вычисления и хранение данных. Terafence — новый способ защиты от взлома «умных» зданий, критически важных активов и киберфизических систем.

— новый способ защиты от взлома «умных» зданий, критически важных активов и киберфизических систем. Qualys — платформа IТ-безопасности и соответствия требованиям.

— платформа IТ-безопасности и соответствия требованиям. Deceptive Bytes — передовое решение для защиты от программ-вымогателей и вредоносных программ.

— передовое решение для защиты от программ-вымогателей и вредоносных программ. Checkmarx — анализатор кода.

— анализатор кода. и другие.

Для получения более подробной информации о решениях, предлагаемых Servionix Group на рынке Азербайджана, обращайтесь по электронному адресу: [email protected].