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25 ноября, 2023
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Nar открыл свой первый магазин в Лачине!

Nar

Nar стал первым мобильным оператором, представившим магазин продаж и обслуживания в городе Лачин. Наряду с продажей номеров и их восстановлением, а также другими услугами в магазине, расположенном в центре города, осуществляется продажа мобильных телефонов, различных устройств и аксессуаров.

Комментируя открытие нового магазина, генеральный директор Nar Гуннар Панке сказал: “Мы гордимся тем, что являемся первым мобильным оператором, открывшим свой магазин в городе Лачин. Теперь в Лачине доступны превосходное обслуживание клиентов и выгодные цены, предлагаемые Nar. Nar продолжит стремительно расширять свою инфраструктуру в Карабахе”.

Особое внимание к регионам и доступные цены — одни из основных направлений стратегии клиентоориентированности Nar.  Мобильный оператор предоставляет своим клиентам в регионах уникальные тарифы и новые концептуальные магазины.

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