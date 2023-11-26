Лучшие процессоры 2023 года по версии Gamers Nexus

Специалисты YouTube-канала Gamers Nexus составили список лучших процессоров 2023 года. CPU были разделены на несколько категорий. По мнению ресурса, лучшим процессором года стал AMD Ryzen 7 7800X3D.

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Лучший процессор по совокупности критериев

AMD Ryzen 7 7800X3D обеспечивает рекордную игровую производительность и обладает привлекательным соотношением стоимости и быстродействия. Процессор достаточно энергоэффективный и не требует самых дорогих систем охлаждения. Цена процессора составляет около $370-$400 в зависимости от ритейлера, что значительно меньше флагманских моделей.

Самый сбалансированный процессор

Сбалансированность оценивалась по совокупности всех проведенных тестов и цен. Теперь Intel Core i5-13600K стоит $270 и представляет неплохое сочетание всех факторов. Core i5-14600K демонстрирует лучшую производительность, но дороже и потребляет больше.

Лучший игровой процессор

В этой категории лучшим также стал AMD Ryzen 7 7800X3D. В тестах Gamers Nexus он выдавал самую высокую производительность в современных играх и даже обгонял заметно более дорогие решения от Intel.

Самый выгодный апгрейд

AMD R7 5800X3D смог предложить огромный прирост производительности по сравнению с CPU на базе первых поколений архитектуры Zen и существенно продлить жизненный цикл платформы AM4.

Самый энергоэффективный процессор

AMD Threadripper 7980X демонстрирует лучшее соотношение энергетических затрат и производительности.

Лучший процессор начального уровня (до $100)

Им стал Intel Core i3-12100F. С его помощью можно собрать относительно неплохой ПК.

Лучший бюджетный процессор ($150-$200)

Ими стали AMD Ryzen 7 5700X для ПК с материнскими платами на сокете AM4 и Ryzen 5 7600 — для сокета AM5.

Лучший процессор для рабочих станций

В этой категории победил AMD Ryzen Threadripper 7970X. Он немного отстает от флагманского Ryzen Threadripper 7980X в плане производительности, но обладает куда более привлекательным ценником.

Разочарование года

В отличие от предыдущих лет, в этот раз Gamers Nexus выбрали в категории «Разочарование года» не один процессор, а целую линейку. Все процессоры серии Intel 14-го поколения Raptor Lake Refresh предложили минимальный прирост производительности по сравнению с предшествующими моделями.