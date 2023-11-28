Techpro DC запустил цифровую дистрибуцию программного обеспечения

Компания Techpro DC запустила очередной канал дистрибуции Electronic Software Distribution (ESD) для своих партнеров. ESD-дистрибуция происходит через портал https://esd.techprodc.com, доступный онлайн в режиме 24/7. Данный портал дополнит традиционные каналы дистрибуции коробочных и OEM-лицензий.

Портал электронной дистрибуции доступен партнерам в режиме 24/7, без выходных и праздников, что практически необходимо для ритейл-партнеров. Также портал отличается очень высокой скоростью обработки заказов. Партнер получает активационный ключ в течение 2-3 минут с момента заказа. Можно сразу отправить ключ и ссылку для активации и скачивания дистрибутива конечному пользователю по электронной почте.

Портал цифровой дистрибуции предназначен только для партнеров! Конечным пользователям доступ к данному порталу закрыт. На портале действует гибкая мотивирующая ценовая политика, позволяющая более активным партнерам получать более выгодные цены на продукты.

Благодаря новому ESD-каналу, партнеры Techpro DC могут оперативно и не переплачивая за физический носитель, получать лицензии ко всем необходимым для бизнеса, дома и учебы продуктам Microsoft, среди которых операционная система Windows 11, офисные пакеты Microsoft Office и Microsoft 365, а также пакеты Microsoft Visio и Microsoft Project. В ближайшее время компания планирует расширить список вендоров, чьи продукты можно приобретать посредством электронной дистрибуции.

Данное новшество обусловлено ростом спроса на продукты Microsoft со стороны локальных системных интеграторов и розничных сетей электроники и позволит установить более гибкие схемы работы с дилерами. Оценив преимущества EDS-модели, все желающие могут заключить партнерское соглашение с Techpro DC.