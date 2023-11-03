Великобритания при поддержке Intel, Dell и StackHPC займется созданием ИИ-суперкомпьютера Dawn

Компании Intel и Dell Technologies, а также Кембриджский университет объявили о совместном создании в Великобритании суперкомпьютера Dawn.

Запуск будет проходить в два этапа. Первый будет выполнен до конца этого года, на втором этапе, который будет завершен в 2024 году, производительность Dawn будет увеличена в десять раз. Подробные характеристики Dawn будут объявлены на SC23 в этом месяце.

Суперкомпьютер Dawn будет установлен в лаборатории Cambridge Open Zettascale Lab. Как отмечает Dell, это самое мощное суперкомпьютерное ИИ-облако на базе OpenStack, разработанное совместно с британской SME StackHPC. Dawn использует серверы Dell PowerEdge XE9640 с процессорами Sapphire Rapids и ускорителями Max. В общей сложности задействовано более 1 тыс. ускорителей. Платформа Scientific OpenStack с открытым исходным кодом обеспечит полностью оптимизированную для ИИ и моделирования облачную HPC-среду. Также говорится о поддержке Intel oneAPI для гетерогенных вычислений.

Предполагается, что суперкомпьютер будет использоваться для выполнения сложных вычислительных задач в области академических и промышленных исследований, здравоохранения, инжиниринга и моделирования климата.