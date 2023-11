Be My Eyes предлагает поддержку на базе GPT-4 для клиентов Microsoft с нарушениями зрения

Компания Microsoft, в рамках партнерства с Be My Eyes, работает над улучшением качества обслуживания клиентов с нарушениями зрения. Be My Eyes помогает слепым и слабовидящим людям решать повседневные задачи с помощью волонтеров. Microsoft интегрировал созданный Be My Eyes инструмент цифрового помощника Be My AI в свою службу Disability Answer Desk, позволяющую пользователям с нарушениями зрения решать технические проблемы или выполнять такие задачи, как обновление программного обеспечения без помощи работника колл-центра.

«Microsoft гордится тем, что является первой компанией, которая интегрировала Be My AI в службу поддержки клиентов. Интеграция данного решения создает инновационный, быстрый и эффективный способ получения помощи от Microsoft для клиентов с ограниченными возможностями. Объединив опыт Microsoft и инновационные решения Be My AI, мы обеспечиваем независимость людям с ограниченными возможностями», — заявила Дженни Лэй-Фларри (Jenny Lay-Flurrie), директор Microsoft по вопросам доступности.

Be My AI использует модель зрения на основе GPT-4 от OpenAI для создания описаний изображения, например, фотографии, инструкции по настройке компьютера или этикетки продукта. Благодаря общению на естественном языке с использованием ИИ, инструмент также предоставляет контекстные рекомендации, помогающие незрячим и слабовидящим пользователям лучше адаптироваться и решать различные проблемы.

Be My Eyes заявляет, что инструмент обрабатывает запросы в среднем за четыре минуты, что составляет менее половины среднего времени разговора с работником колл-центра. Кроме того, лишь 10% пользователям потребовался разговор с представителем службы поддержки клиентов после взаимодействия с инструментом ИИ.

Отмечается, что партнерство Microsoft с Be My Eyes — это очередной шаг компании к повышению доступности ее продуктов на основе ИИ.