На уловки телефонных мошенников в Азербайджане чаще попадаются молодые люди

Более 30% пользователей в Азербайджане сообщили, что они или их близкие хотя бы раз теряли в деньги в результате телефонного мошенничества. Такие результаты показал опрос* «Лаборатории Касперского». При этом 38% респондентов отметили, что по сравнению с прошлым годом телефонные атаки участились. Вопреки распространённому мнению, что на уловки мошенников чаще попадаются пожилые граждане, в последнее время деньги из-за телефонного обмана теряли в основном люди в возрасте 25–34 лет (57%). Ещё около трети жертв злоумышленников — граждане 35–44 и 45–54 лет.

Как обманывают телефонные мошенники. Чаще всего злоумышленники звонят якобы из банка или финансовой организации (почти в 38% случаев). Мошенники также могут представиться сотрудником магазина или продавцом на сайте с досками объявлений. При этом четверть участников опроса отметили, что к ним обращались по имени (24%).

Среди распространённых схем — предложение инвестировать деньги (29%), сообщение о выигрыше (23%) или предупреждение о подозрительной финансовой операции с личным счётом, за которым следует предложение предотвратить мошенничество (20%).

В ходе разговора человека могут попросить сообщить код из СМС или информацию с банковской карты (32%), перевести деньги с карты на карту (27%), оставить или передать им свои персональные и/или платёжные данные (20%), либо предварительно оплатить небольшую комиссию, чтобы получить деньги — выигрыш или выплату (16%).

Как защищаются пользователи. Чтобы не стать жертвой мошенников, пользователи чаще всего просто не отвечают на звонки с незнакомых номеров (32%), а многие вообще не предпринимают никаких мер (40%). При этом, столкнувшись с телефонным мошенничеством, большинство опрошенных не обращались в правоохранительные органы (70%) или в банк (75%).

«Телефонное мошенничество остаётся важной угрозой для пользователей. При этом жертвой злоумышленников может стать человек в любом возрасте. Часто мошенники используют методы социальной инженерии и обращаются к потенциальной жертве по имени, что лишь увеличивает шансы на успешный обман. С каких бы номеров ни поступали звонки, мы рекомендуем гражданам сохранять бдительность и не бросать все, чтобы совершить действия, которые просят сделать срочно: сообщить личные или платёжные данные, перевести деньги и так далее. Если вам звонят из банка и предупреждают о подозрительных финансовых операциях на вашем счету, положите трубку и самостоятельно перезвоните по номеру банка, указанному на официальном сайте или банковской карте», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

* Исследование было проведено исследовательской компанией ERA Marketing Center, в Декабре 2022 года. Методом face-to-face были опрошены жители города Баку (200 анкет), Гянджа и Сумгаит (по 50 анкет в каждом из этих городов), у которых есть дети в возрасте 0-17 лет. Всего было опрошено 300 респондентов.