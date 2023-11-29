spot_img
29 ноября, 2023
ДомойТелекомСобытияКлиенты Evido посетили офис Meta в Варшаве!

Клиенты Evido посетили офис Meta в Варшаве!

Evido

19 октября в офисе Meta в Варшаве клиенты Evido участвовали в мероприятии, посвященном проведению рекламных кампаний в праздничный сезон. Мероприятие посетили клиенты Evido из Грузии и Азербайджана.

Эксперты поделились советами по успешному проведению кампаний в период пикового сезона, например, перед Новым годом, включая:

  • эффективное размещение рекламы в период пикового сезона с использованием Meta AI решений
  • выбор стратегии для кампаний с высоким спросом и оценка результатов.
  • инсайты по выбору и созданию креативов

Участники также взаимодействовали непосредственно с представителями Meta: получилось обсудить проблемы и возможные решения с помощью рекламных технологий Meta.

Мероприятие оказалось отличной площадкой для нетворкинга, где участники заводили новые контакты, делились опытом и даже начинали новые партнерства.

Evido

Evido будет продолжать приглашать своих крупных клиентов на подобные мероприятия, предоставляя им возможность получать советы непосредственно от экспертов и обеспечивая доступ к информации от лидеров отрасли. Поторопитесь стать клиентом Evido, если вы хотите воспользоваться подобными возможностями!

Чтобы быть в курсе последних новостей о мероприятиях Evido, просто следите за их аккаунтами в социальных сетях:

Facebook: https://www.facebook.com/Evido.Azerbaijan

Instagram: https://www.instagram.com/evido_az/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/evido-az

 

Предыдущая статья
NVIDIA и Amazon анонсировали мощный облачный ИИ-суперкомпьютер Project Ceiba
Следующая статья
Amazon представил чат-бота Q
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,096ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
709ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»