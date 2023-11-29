Клиенты Evido посетили офис Meta в Варшаве!

19 октября в офисе Meta в Варшаве клиенты Evido участвовали в мероприятии, посвященном проведению рекламных кампаний в праздничный сезон. Мероприятие посетили клиенты Evido из Грузии и Азербайджана.

Эксперты поделились советами по успешному проведению кампаний в период пикового сезона, например, перед Новым годом, включая:

эффективное размещение рекламы в период пикового сезона с использованием Meta AI решений

выбор стратегии для кампаний с высоким спросом и оценка результатов.

инсайты по выбору и созданию креативов

Участники также взаимодействовали непосредственно с представителями Meta: получилось обсудить проблемы и возможные решения с помощью рекламных технологий Meta.

Мероприятие оказалось отличной площадкой для нетворкинга, где участники заводили новые контакты, делились опытом и даже начинали новые партнерства.

Evido будет продолжать приглашать своих крупных клиентов на подобные мероприятия, предоставляя им возможность получать советы непосредственно от экспертов и обеспечивая доступ к информации от лидеров отрасли. Поторопитесь стать клиентом Evido, если вы хотите воспользоваться подобными возможностями!

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